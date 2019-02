Algas talude registreerimine avatud talude päevale

„Mul on hea meel, et avatud talude päev on nii populaarseks kujunenud. See näitab, et selline üritus on eestlastele vajalik. Paljud tunnevad puudust kohaliku toidu ostmise võimalusest ning ei aimagi, et läheduses on mitu talu, kes seda pakuvad. Sama lugu on ka paljude muude toodete ja teenustega. Et maaelu säiliks ja areneks, tuleb linna- ja maainimesed omavahel kokku viia ning avatud talude päev on selleks ideaalne võimalus. Seega kutsun kõiki huvitatud talusid, põllumajandustootmisi ja maaettevõtteid end aegsasti kirja panema,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.