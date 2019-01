Valgete õite võlu

Suurkujud eeskujuks

Vita Sackville-West (1892–1962) oli kirjanik ja aialooja, armastatud sõbratar Virginia Woolf on talle kui prototüübile pühendanud oma „Orlando”. Aednikuna tegi Vita Sackville-Westi tuntuks aastail ­1946–1961 Observeris igal nädalal ilmunud kolumn „Sinu aias” (In your garden). Näiteks 22. jaanuaril 1950 on ta seal kirjutanud, et halli, rohelise ja valge aia loomise katse võib ka läbi kukkuda, kuid see mõte on proovimist väärt. Talle meeldis aias jalutada öösiti või hämaruses ning näiteks valged liiliaõied on siis veel ilusamad ja salapärasemad kui päeval. Valge asemel kasutas ta ka sõna pale – kahvatu, kaame, kalbe.