Metsavahimaja elab edasi onnina

Saeveski metsaonn

• Asukoht: Järvamaa, Türi vald, Sakala puhkeala, Tõrvaaugult 5 km kaugusel Saarjõe kaitsealal.

• Kirjeldus: suur avar kahekorruseline maja, sobib ka suuremale matkaseltskonnale. Mugavusi ei maksa onnist oodata, kuid jõeäärne metsavaikus hüvitab nii elektri kui ka joogivee puudumise.

• Varustus: puukuur, lahtine lõkkease grillrestiga, parkla (mahub kuus autot). Majas on ahi koos pliidi ja esmase toiduvalmistamisvarustusega. Teisel korrusel on magamislavatsid, mahutavad kuni 10 inimest.

• Talvine kasutus: hooldatud on parkla ja juurdepääsuteed. Lõkkekohas küttepuud olemas.

Allikas: www.loodusegakoos.ee