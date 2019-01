Võimalik tulevik: metsavaidlusi klaarib vahemees, metsaomanik võimaldab spirituaalset kogemust

Metsateadlased jagasid teadmisi ja nõuandeid ka maaülikooli aastakonverentsil „Metsateaduselt praktikale”, mis oli detsembris. Just sellel konverentsil tutvustas dotsent Paavo Kaimre metsanduse uue arengukava mahukat alusuuringut. Soovitas kõigil lugeda.

Et uuringu tegemises on osalenud suur hulk teadlasi Eesti Maaülikoolist ja Tartu ülikoolist, annab lugemine hea peegelduse viimaste aastate avalike arutelude ja vaidluste peateemadest, jõudes kohati lausa detailsete näpunäideteni. Tasub lugeda olenemata sellest, mis ulatuses alusuuringu soovitused koostatavasse arengukavasse jõuavad.

Pealkirjas mainitud „vahemees” on toodud ühe abinõunäitena, kuidas kohalikus omavalitsuses „metsa ümber kasvavat piirkondlike konfliktide arengut pidurdada”. Võiks olla mõtlemisaineks neile, kes ei taha pingeid õhku jätta.

Metsaomanik kui tasakaalustaja

Metsaomanike jaoks koorub uuringust välja uus, seni vähem rõhutatud n-ö tasakaalustaja roll. Kui lihtsustatult öelda, siis tähendab see metsas tehtavate tegude tasakaalustamist, et muudatus maastikul poleks liiga äkiline.

Kui tehakse lageraiet, toimivad tasakaalustajana lamapuit ja säilikpuud. Kui tehakse kraavitamist, maaparandust, tasakaalustavad muutust teisal alles jäetud või tekitatud lodualad või veekogud.

Tasakaalustamiseks saab lugeda ka põhjalikult esitatud soovitust asendada lageraiet võimalusel väiksemapinnaliste raieviisidega – valikraie, turberaied, ka püsimetsandus.

Tasakaalustamine on põhimõtteliselt ka soovitus süsteemsemalt sõnastada ja käsitleda metsakasutuse seda poolt, mida nimetatakse mittepuiduliseks kasutuseks. Teadlased soovitavad käsitleda metsa kultuurilisi, sotsiaalseid ja ökoloogilisi väärtusi samaväärselt majanduslikega. Juttudes tegelikult neid nelja tihti ka esitatakse koos, kuid mõeldud on olukorra sisulist muutmist.

Muu hulgas on rõhutuses päevakorral olevad ökosüsteemsed teenused, mida nähakse ühe võimalusena ka väikemetsast tulu saada. Eraldi on välja toodud (seda väga tihti ei kohta), et metsaomanike seas on neid, kellel oma metsaga tugev side ja kes ei kiirusta raieid tegema. Kontekst on, et ökosüsteemsed teenused oleks ka nende omanike võimalus saada metsatulu.

Metsaomanik kui metsa parandaja

Uuringust saab välja lugeda veel teisegi seni vähe rõhutatud rolli. Taas lihtsustatult öelduna tähendab see teadlikku metsa koosseisu ja struktuuri paremaks muutmist ja taastamist – metsa parandamist. Et puistu struktuur liialt vaeseks ei muutuks, tuleks alles jätta n-ö vanu struktuurielemente, näiteks üksikuid, ökoloogiliselt väärtuslikke vanu puid, jämedat surnud puitu. Arvestada tuleks puistu liigirikka järelkasvuga jne.

Teisalt tähendab metsa parandamine ka teadlikku tegevust selle nimel, et okaspuude osa tulevikumetsas liiga kesiseks ei jääks. Teadlased märgivad, et okaspuuenamusega noorte puistute osakaal ja pindala on Eestis viimastel aastatel vähenenud, kuna ­erametsades on rajatud vähe okaspuukultuure. Metsaomanikel ongi võimalus mitte istutada uut metsa, kui raiesmik looduslikult uueneb, aga kui looduslikku uuendust ei hooldata, saab ülekaalu lehtpuumets.