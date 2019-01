Veel pikaajalistest ilmaprognoosidest

Kuna aga artiklis on ohtralt intrigeerivaid väiteid, siis lubatagu mõned kommentaarid siiski esitada. Enese õigustuseks võin vaid öelda, et olen kaitsnud klimatoloogia alal doktoritöö ja samamoodi nagu Triin Saue peaaegu 20 aastat kliimamuutusi uurinud.

Mis siin salata, Arvi Liiva on oma artiklis torkinud mitut kliimasoojendajate hella kohta. Näiteks pole mingit kahtlust – Päike ja teised kosmilised tegurid mõjutavad kliimat palju rohkem kui inimese tühi rähklemine sel maamunal. Ja ega siin midagi rõõmustavat ei ole. Astronoomide hinnangul on Päikese parimad päevad möödas ja 4,5 miljardi aasta pärast see kustub. Head pole oodata ka Maa orbiidi ja telje kaldenurga muutustest tingitud kliimatsüklitest. Geoloogid on arvutanud, et umbes pool jäävaheajast, mille mõõdukalt sooja kliimat me praegu naudime, on juba möödas ja umbes 25 000 kuni 50 000 aasta pärast hakkab Skandinaaviast Eesti poole nihkuma uus jääsein. Võib-olla on veel vara selleks puhuks küünlaid ja konserve koguda, kuid siiski.

Tulles meie igapäevase ilma ja lähima 30–80 aasta kliima juurde, siis siin pole need kosmilised mõjud kuigi hästi märgatavad. Tõsi, näiteks Päikese aktiivsuse 11aastane tsükkel on paelunud paljusid teadlasi ja statistika abil võib sama pika perioodiga kõikumisi leida mitmete kliimanäitajate aegridadest. Ainult et teadus pole suutnud välja nuputada toimivat teooriat, kuidas päikeseplekkide tekkimine ja kadumine füüsikaliselt Maa kliimat mõjutada saaks. Kas siin ei teki küsimust, et kui praegune kliima kiire soojenemine on tõesti tingitud kosmilistest, maasisestest või ookeanis toimivatest protsessidest, siis ehk peaksime oma toimetustes olema veelgi ettevaatlikumad? Et mitte rumalast peast oma viletsat olukorda võimendada.

Kliima soojenemise füüsika on lihtne

Vastupidi käänulistele kosmoseteooriatele on kliima soojenemise füüsika väga lihtne. Peaaegu sama lihtne nagu reegel, mille järgi õunapuu all istudes kukub teile õun pähe. Niisiis, otsige üles füüsikaõpik ja ajage näpuga rida: esiteks võtate Stefan-Boltzmanni ja Plancki musta keha kiirguse seaduse. Siis muudate atmosfääri koostist. Toimib Wieni nihkeseadus ja voilà, saate vastuseks, mitu kraadi atmosfäär soojemaks läheb, kui nii- või naapalju CO2 õhku paisata. Seega, kui muuta atmosfääri koosseisu, nagu inimkond praegu fossiilkütuste põletamisega teeb, siis muutuvad ka atmosfääri kiirguslikud omadused.

Loomulikult on tegelik kliima palju keerulisem. Ega siis muidu kliimamudeldajaid ja klimatolooge palgal hoitaks. Tuleb tunnistada, et ilmastikuteadlastel on veel päris paljut uurida. Suurimad proovikivid, nagu Arvi Liiva artiklistki välja kumab, on planeedi tagasisidemehhanismid. Ehk siis küsimus, kuidas üks või teine atmosfääri, veeringe või eluslooduse osa hakkab käituma, kui Maa üldises süsteemis midagi muuta. Ilmselt me mitmeid tagasisidemehhanisme veel isegi ei tunne.