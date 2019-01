Pakri poolsaarele kujundatakse Eesti oma Räniorgu

Päikesefarm laiub praeguseks üle kümne aasta tegutsenud Pakri-nimelises teadus- ja tehnopargis umbes kahe jalgpalliväljaku suurusel maa-alal. Vast valminud päikesepargi võimsus on ligi 1 MW, mis on maksimaalne Euroopa Liidu toetuste eest rajatava päikesepargi võimsus.

Teadus- ja tööstuspark Pakri on Tallinna teaduspargi Tehnopol koostööpartner. Viimane teatab, et uus päikesejaam on paigaldatud endisele jäätmemaale, kus pinnasest on kõrvaldatud ehitus- ja bioloogilised jäätmed. Jaam toetub betoonist kanduritele, mis asuvad kasutatud kunstmurukattel, see pärineb 2017. aastal Eesti keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitli pälvinud ASilt Advanced Sports Installations Europe. Päikesepargi ehitasid OÜ Energiapartner ja OÜ Trapets. Ehitus vältas sisuliselt vaid kaks kuud.