Lindude vähenemine hoiatab

Viimase 540 miljoni aasta viiele suurele eluslooduse hävimise lainele on lisandumas kuues, mille ilmingud uus­aja poole tuhande aasta kestel on avaldunud järjest tõsisemalt.

Sellega kaasneb looduse liigilise mitmekesisuse muutumine. Otsese inimtegevuse, näiteks küttimise tulemusena on 1600. aastast alates välja surnud vähemalt 150 linnuliiki ja kaheksandik praegusest ümmarguselt 10 000 liigist on väljasuremise künnisel.

Erilises kadumisohus on olnud ja on tänini meresaartel endeemina arenenud linnuliigid. Enamasti pole nüüdseks kadunud liigid olnud jahilinnud, vaid langenud laevameestega kaasa reisinud ja saartel metsistunud kasside, koerte, rottide jt ohvriks.

Hulk värvikirevaid papagoiliike on hävinud puurilinnuks pidamiseks püüdmise tagajärjel. Mõni neist, näiteks safiir-aara on päästetud veel vangipõlves säilinud ja siginud isendite sihikindla paljundamise ja loodusesse vallapäästmisega. Samamoodi on pidurdatud kalifornia kondori ja nenelagle kadumist.

Enamik alatiseks kadunud linnuliikidest on hääbunud pooleldi märkamata, aga kahe liigi kadumine on lausa detailselt dokumenteeritud. Üks nendest oli lennuvõimetu merelind ­hiidalk Põhja-Atlandil, keda toiduks kasutasid juba viikingid, hiljem kalurid. Viimane paar notiti Islandist edelas Eldey saarekesel juunis 1844.

Eesti ei paku oma väiksuse tõttu drastilisi väljasuremise näidiseid. Mitu linnuliiki, nagu punakurk-kaur, rabapistrik, siniraag ja veetallaja, on meil küll pesitsemast peaaegu taandunud, mitu liiki on haruldaseks jäämas. Küll aga kahaneb enamiku haudelindude arvukus, nii metsalindude kui ka põllulindude oma, kokku suurusjärgus lausa saja tuhande paari võrra aastas. See aga on meie looduse seisundi halvenemise märk, seega linde tuleb silmas pidada ja asjakohaseid järeldusi teha.