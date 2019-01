Sood on meile tähtsad ja kaitsevad meid

Konventsiooni eesmärk on kaitsta maailma märgalasid, mille pindala ja väärtus vähenevad kuivendamise, reostamise ja majandusliku kasutuselevõtu tõttu.

Eesti on märgalade poolest rikas – meil on tuhandeid järvi ja jõgesid koos väärtuslike luhtadega, pikk rannajoon rannaniitude ja roostikega ning muidugi suured sood. Eelmisel aastal toimunud rahvusmaastike valimisel olid just rabad kõige populaarsemad. Eesti loodust tutvustades näitame sageli just raba- ja rannikuvaateid – märgalad on meile omased. Just sood on olnud meie esivanematele ohu korral pelgupaigaks ja nüüd leiame end taas rabast, kui tahame põgeneda kiirustava maailma kära eest vaikusesse.

Alates 1997. aastast tähistatakse 2. veebruaril rahvusvahelist märgalade päeva, et suurendada teadlikkust märgalade väärtusest inimkonnale ja planeedile tervikuna. Igal aastal on märgalade päeval oma fookus, sel aastal „Me ei ole kliimamuutuste vastu jõuetud – märgalad on looduslik lahendus”.

Sood looduskaitse all

Soid on varem peetud kasutuks maaks, kus ei saanud maad harida ega metsa kasvatada, vaid ainult marju korjata. Sajandite jooksul on Eestis kuivendatud ligemale 1,2 milj ha sooalasid, püüdes võita juurde metsa- ja põllumaad. Õnneks jagus meie sooteadlastel ja riigimeestel nii palju tarkust, et tuliste arutelude järel võeti 1981. aastal täiendavalt looduskaitse alla ligi 30 sood.

Praegu on Eestis kaitse all enamik suuremaid looduslähedases seisus säilinud soid, kokku umbes 180 000 ha. Tänapäeval mõistame märgalade tähtsust hoopis laiemalt kui vaid linnualadena. Erinevate ökosüsteemide tähtsust püütakse hinnata, arvestades nende nn ökosüsteemide teenuseid ja väärtust.

Teadusajakirjas Nature 1997. aastal ilmunud uuringus hinnati erinevate loodusalade väärtust 17 ökosüsteemi teenuse alusel. Pindalaühiku kohta on kõige väärtuslikumad just märgalad (umbes 14 800 USD ha kohta aastas), samas kui näiteks troopilised ja eriti parasvöötme metsad jäävad neile kaugelt alla. Märgaladel, sh soodel on suur tähtsus CO2 sidumisel ja süsiniku akumulatsioonil turbana, kliimamuutuste puhverdajana, hapniku tootjana ja mageveevaruna. Teades, et märgalad on ühed peamised hapniku tootjad (mitte vihmametsad, kus toodetud hapnik kulub lagundamisele), ei saa nende elutähtsat rolli kuidagi üle hinnata.

Soode roll CO2 sidumisel fotosünteesil ja turbas süsiniku ladestamisel sõltub produktsiooni ja lagunemise vahekorrast. Kuidas see ilmastiku soojenedes muutub? Koos 16 maa teadlasega analüüsisime turba akumulatsiooni ja kliima muutuste seoseid viimase tuhande aasta jooksul tekkinud turbakihtides 294 soos üle maailma. Selgus, et kui troopikas võib toimuda mõningane lagunemisprotsessi kiirenemine, siis keskmistel ja kõrgematel laiuskraadidel, kus asub enamik maailma soodest, on temperatuuri tõusu mõju soode süsiniku sidumisele ja akumulatsioonile positiivne. Seda taimede kasvuperioodi pikenemise ja nende produktsiooni suurenemise ning soode tekke tõttu veelgi kõrgematel laiuskraadidel. Seega suureneb meie looduslike soode tähtsus meie kaitsmisel kliimamuutuste eest veelgi.