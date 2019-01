Väikelinna loomaarst telefoni välja lülitada ei saa

Igal tõul oma nõrgad kohad

Kodulooma tervis on hea, kui omanik temaga pidevalt tegeleb ja kui looma olekus tekib muutus, pöördub kiiresti asjatundja poole. Nii nagu soovitatakse kord aastas käia hambaarsti juures, oleks mõistlik toimida ka koduloomaga. Mida varem haigusele jälile saab, seda lihtsam ja soodsam on sellest vabaneda. Loom ei pea asjatult piinlema. Loeb seegi, missugusesse eluetappi teie lemmik on jõudnud, vanemat looma tasub kriitilisema pilguga jälgida.

„Iga päev loomaga koos elav omanik ei pruugi paraku väiksemaid, aga tegelikult olulisi muudatusi märgata, aga arst saab neile jälile. Paljude terviseprobleemide põhjus on söötmine. Inimene arvab näiteks ekslikult, et kui koer pidevalt puuksutab, on see normaalne, aga tegelikult ei ole. Sellel on mingi kindel põhjus, mis koerale endale ka ei meeldi, aga ta ei oska paraku rääkida ja üksinda arsti juurde minna. Eriti just eakamal loomal tasub jälgida toidu kvaliteeti. Elu näitab, et odavam masstoodang võib vanemal koeral põhjustada seedeprobleeme. Järjest rohkem on koertel nahahaigusi. Õigel ajal ravi ja dieediga alustades saab asja korda ja koer elab õnnelikult edasi. Kõige sagedasemad ongi seede-, naha-, liigese- ja hamba-, vanematel koertel ka südameprobleemid,” kirjeldab Laszlo enda argipäeva.

Inimeste eelistustest kõneldes tõdeb ta, et järjest enam hinnatakse n-ö sotsiaalselt murevabasid koeri, kellest ei pea kartma rünnakuid. Iga aastakümnega on kasvanud puhtatõuliste koerte osakaal. Kui üheksakümnendatel domineerisid Saksa ja Kaukaasia lambakoerad, siis vähemalt viimased on pildilt peaaegu täielikult kadunud. Kuna kohaliku elanikkonna keskmine vanus on tõusnud, on asemele tulnud rahulikumad ja turvalisemad koeratõud. Nooremate koeravõtjate seas on eriti populaarsed Prantsuse buldog, chihuahua, Yorkshire’i terjer.

„Igal tõul on oma geneetiliselt nõrgad kohad, suurekasvulised tõud elavad natuke lühemat aega, neil on kalduvus liigeseprobleemidele, väiksematel midagi muud – hambad, süda jms. Aga arvamus, et krantsid on nii elujõulised, et nendel tervisemuresid polegi, ei vasta tõele.”

Elavad kauem

Samuti nagu humaanmeditsiin on kiiresti arenenud veterinaaria. Ameerikas tehtud statistika kohaselt on lemmikloomade keskmine eluiga protsentuaalselt tõusnud inimeste omast enamgi. Põhjuseks parem arstiabi, varasem haiguste diagnostika ja söötmistingimused.