Taluliidu juht tahab edendada ühistegevust

Et noored maapiirkonnas sooviksid elada, on tarvis konkurentsivõimelist sissetulekut. Põllumajandus on üks sektor, mis võimaldab noortel maapiirkonnas elada ja töötada.

Milline on teie sõnum tulevastele noortalunikele?

Minu sõnum on see, et põllumajandustootmine ei ole kindlasti lihte, kuid tegemist on väga olulise sektoriga, mis ootab noori. Julge pealehakkamine on pool võitu. Teine pool tuleb välja teenida raske tööga ja teistelt põllumeestelt kogemusi omandades. Aga esimesed töövõidud on magusad. Seda võin juba oma kogemusest kinnitada.

Mis on liidu katuskaubamärgi „Ehtne talutoit” mõte ja kasu?

Talupidajate keskliit on alates 2014. aastast toetanud kaubamärgi „Ehtne talutoit” kaudu talunike toodangu turustamist. „Ehtsa talutoidu” reklaamikampaania eesmärk on suurendada tarbijate ja teiste sidusrühmade teadlikkust talutoidust, selle kasulikkusest, eelistest ja mitmekesisusest ning seeläbi anda põhjalikum ülevaade talutoidust kui eraldi tootekategooriast, tootevalikutest, arengust ja soovitatavast kasutamisest.

Taluliit näeb põllumajanduslikul talutootmisel tulevikku ja soovib tõsta turunduse abil talutoote kui tootekategooria tuntust. Tahame tuua esile talutoote tugevused: suur toiteväärtus ja kindel päritolu.

Talutoodete turustamise probleemideks on kallim hind ja raske kättesaadavus, mistõttu teatakse seda tootekategooriat vähem. Nüüdseks on kaubamärgiga liitunud ligemale 60 talutootjat.

Kaubamärk soodustab ühistegevust ja näitab, et me oleme kõik sama asja eest väljas. Samuti võimaldab see saada talutoidutootjatel ja -kauplejatel head turundus- ja reklaamiabi, samas pole vaja loobuda oma toote nimest ja näost.

Talupidajate Keskliit korraldab tänavu neljandat aastat parima talutoidu valimise, et tõsta esile ehtsat talutoitu ja tunnustada talunike tööd.

Mil moel panustab agroturism põllumajanduse arengusse?

Agroturism on talupidajate keskliidu uus tegevussuund, millega tegime algust eelmisel aastal. Loodame, et sel aastal jõuavad agroturismi taludesse juba esimesed külalised. Agroturismi eesmärk on pakkuda väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele turismiteenuse osutamisega lisasissetulekut. Sealjuures võib põhitegevuse kõrvalt pakutavaks turismiteenuseks olla majutus ja toitlustus, aga ka muud aktiivsed tegevused, mis on seotud konkreetse põllumajandussektori eripäraga.

Näiteks talu juures tegutsev talupood, isekorjamise põllud, õppe- ja haridusprogrammid, seminariruumide rentimine, talurestoranid, ekskursioonid karjamaadel, lüpsivaatlused, toodete degusteerimised, käsitööesemete valmistamise töötoad jpm.

Millist teemat doktoritöös arendate? Kas see on jätk magistritööle?

Magistritöö teema oli „Agroturismi sektori ettevõtjate arusaamad jätkusuutlikust ettevõtlusest”. Magistritööd kirjutades tekkis idee arendada agroturismi Eestis. Uuringut tehes suhtlesin põllumajandustootjatega, kes olid mitmekesistanud oma tegevust turismiteenusega. Minu mõte oligi luua ühine platvorm, kus agroturismi ettevõtjad saavad oma teenust tutvustada ja külalised leiaksid just endale sobiva talu külastamiseks.

Ideele andis kinnitust avatud talude päev, kus aastast aastasse üha rohkem külastusi tehti. Ka doktoritöö kaudu üritan panustada Eesti põllumajanduse arengusse. Teemaks on ühistegevus Eesti põllumajanduses. Näen väiketalunikuna meie pere talupidamisele tulevikus ühistegevuse kaudu suuremat tulemit. Selle kõrval olen võtnud juhendada magistritööd, mis seotud põllumajandusega ning puudutavad maheeksporti ja põllumajanduse esindusorganisatsiooni rolli.

Tundub, et kõigi nende tegevusalade haldamine on suur kunst?