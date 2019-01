Riigikogus on arutelu kohaliku omavalitsuse arendamisest

Arutelu aluseks on teadlaste vaade kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengule.

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on teema käsitlus jätkuks mullu Riigikogu täiskogu istungil toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Elu võimalikkusest maal" arutelule, kus rõhutati ettevõtluse ja riikliku toetuse tähtsust maaelu arengule ja mitmekesistamisele.

"Maaelu arendamine vajab süsteemset riiklikku toetust ja tähelepanu, mis on seotud tööhõive, haridussüsteemi, logistika, avalike teenuste, maaelu ja maaettevõtluse investeerimis- ja käibelaenude kättesaadavuse ja sotsiaalsete vajaduste parema rahuldamisega," ütles Kokk.

Ta lisas, et tuleb läbi mõelda ja astuda kiiremas korras samme selleks, et luua maapiirkonnas elavatele inimestele ühtlaselt hea töö- ja elukeskkond. Kokk ütles, et tänane arutelu tugineb maaelukomisjoni tellitud uuringu tulemustele.