Metsanduse valimiskompass: erametsaomanikule tuleb piirangud rahaliselt hüvitada

Eestis on ligi 14 000 hektarit kaitstavat erametsa, mis on väljaspool Natura 2000 alasid ning millele tehtud piiranguid metsaomanikele ei hüvitada. Kõik suuremad erakonnad on nõus Eesti Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ettepanekuga, et erametsaomanikule tuleb taolised piirangud rahaliselt hüvitada.