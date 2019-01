Eestlane unistab elust maamajas

Vaadatavuse eesotsas on soodsamad majad, mida ise oma maitse järgi elamiskõlblikuks nokitseda saab. Lisaks püüavad pilku põnevalt sisustatud või väga erilised elamised, mille linke sotsiaalmeedias usinalt jagatakse. Aga loomulikult ka arvustatakse.

Kv.ee portaalijuht Tarvo Teslon räägib, et vaadatavuse edetabelisse jõuab palju huvitavaid kuulutusi, mille külastuste arv siiski otseselt müügile kaasa ei aita. „Pigem on need erandid, mis erinevate asjade kokkusattumisel silma paistavad,” sõnab ta. „Vahel on palju vaadatud miljonieuroseid maju, mille ostjaid on väga vähe, aga inimestel huvi suur.”

Kinnisvara24 portaali kuulutuste esikümnes olid mullu vaid majad. „Eelmisel aastal oligi majade vastu rohkem huvi kui teiste objektitüüpide vastu. See võis tuleneda sellest, et korterite hinnatõus oli proportsionaalselt suurem kui majadel,” seletab portaali tootearendus- ja turundusjuht Laura Tammeorg.

City24-s olid mullu kõige otsitumad korterid, järgnesid majad, mida otsiti ligi kaks korda vähem, alles seejärel maad ja majaosad, räägib City24 tegevjuht Karin Noppel-Kokerov. „Kindlasti pälvisid enim tähelepanu odava hinna või kauni interjööriga kodud. Nende hulgas omakorda ühe- ja kahetoalised korterid, mis on praegu kõige paremini kaubaks minev elamispind,” lisab ta.

Inimesed vaatavad kinnisvara tihti pelgalt uudishimust: millised kodud müügis või mis hinnaga teised sinu kodupiirkonnas kinnisvara müüvad.

„Kuna soovitakse võimalikult soodsa hinnaga kodu soetada, siis pigem kõige vaadatumad ei pruugi kärmesti turult minna,” ütleb Tammeorg. „Kõige kiiremini realiseeritakse soodsama hinnaga objektid. Tihti on palju vaadatud pakkumine lihtsalt silmale ilus või tõmbab objekti omanik tähelepanu. Samas kui üüriturule tuleb objekt väga hea hinnaga, siis seda ka palju vaadatakse ja klient leidub väga ruttu.”

Need, kel kodu juba olemas, hoiavad kinnisvaraportaale külastades end kursis hindade ja muu turul toimuvaga. „Kindlasti jõuavad kasutajad sinna ka uudishimust, kui müügis on mõni kuulsuse kodu või väga eriline elamine,” ütleb Noppel-Kokerov. „Üks põhjus on soov leida inspiratsiooni oma kodu renoveerimiseks või sisustamiseks. Kõige vaadatumad objektid ei pruugi kiiresti ostjat leida, sest tehinguni jõudmine sõltub mitmest aspektist: hind, asukoht ja sobivus. Aga mida vaadatum on kinnisvara, seda kiiremini see tõenäoliselt müüakse.”

Maamajad

Maapiirkondi silmas pidades tuntakse huvi talumajade vastu, mis asuvad kauni looduse ja põneva ajalooga kohas. Maju soovitakse nii perele eluasemeks kui ka suvekoduks, räägib kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Risto Vähi. „Väga moodne on osta vana talumaja ja see korda kõpitseda. See on eriti moes linnainimeste seas.”

Selliseid talumaju otsitakse Vähi sõnutsi Kagu-Eestis, eriti Setumaal, aga ka Mulgimaal ja mere ääres. Väga populaarne on alati Hiiumaa.