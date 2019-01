Iga põllu peal talvel sõita ei tohi

Talve saabudes kerkib igal aastal päevakorda teema: lumesaanide ja ATVga sõitjad viljapõllul. Loomakasvatusettevõtte Metstaguse Agro juht Teet Kallakmaa tõdeb, et ega põllul lõbusõidu tegijatega polekski muret, kui nood enne põllule minekut küsiksid, millisele võib. „Korralikult lumise valge vaibaga kaetud põllud pole ju sõitmiseks keelatud, aga kõige õrnemad on taliviljapõllud,” selgitab ta.

Talispordihuvilisena teab Kallakmaa, milline hasart tekib, kui näed head sportimisvõimalust. Ta pani juba sügisel põldudele, kus sõita ei tohi, üles sildid, muidu inimene ei tea, mis lume all kasvab. „Mul on juba sügisest värvilised sildid taliviljapõldudel tee ääres, kust võib tekkida tahtmine peale sõita. Ennetada tuleb, mitte tagantjärele tark olla ja rusikat vibutada,” on mehe tegutsemise põhimõte. Temal pole põldudel mootorsaanidega muret.

Põldudel sõidavad vaid need, kellega mehel on kokkulepe. Ta mõistab metsamehi, kel vaja ka oma töö teha. Kui pole muud väljasõidu võimalust, siis tulebki sõita viljapõllul. „Lepime kokku ja näitan, kus on põllul tehnorajad. Liiguvad mööda neid ja arvestan sellega, et nad sõidavad need laiemaks,” selgita Kallakmaa.