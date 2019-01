Tuhanded lapsed hakkavad tomateid kasvatama

Tänavuse projekti „Tomatisõbrad” tarbeks on Räpina aianduskooli õpilased juba 2400 taime seemned õppekasvuhoones mulda pistnud. Veebruari keskel on noortaimed valmis lasteasutuste aknalaudadele kolima.

Projekti eesmärk on kasvatada, hooldada ja vaadelda hariliku tomati (Lycopersicon esculentum) soride ʻVilma’ ja ʻVenus’ taimi, võrrelda nende kasvu ja saada vilju, seletab Räpina aianduskooli õpetaja Katrin Uurman.

„Aknalaual õnnestub tomati kasvatamine hästi, kui on valitud selleks sobivad sordid,” kinnitab ta. „Meie oleme sordivaliku tegemisel just sellest lähtunud. Kuna külvid teeme varakult, on võimalik veel selle õppeaasta jooksul saaki saada.”

Taimekasvatusprojektis osalemiseks tuleb täita veebipõhine registreerimisankeet aianduskooli kodulehel, ennast võib kirja panna 31. jaanuarini või seni, kuni koguneb 500 gruppi.

„Tomatisõbrad” on juba kuues samalaadne projekt ja igal aastal on kokku saadud üle 500 grupi. „Kuna ühes grupis on rohkem liikmeid, siis on igal aastal projektiga kaasatud olnud umbes 10 000 inimest,” ütleb Uurman.

Aianduskool paneb osalejatele kokku paki, mis sisaldab nelja tomatitaime ja kahte väetist. Iga grupp saab ühe komplekti taimi ja väetisi. Potid ja mullad tuleb osalejail endal hankida.

Eelmisel aastal kasvatasid lapsed kurke.

„Projekt läks väga hästi. Osalejate tagasiside põhjal võib väita, et lastele taimede kasvatamine väga meeldib,” räägib Uurman. „Samuti on populaarsed projekti käigus tehtavad muud tegevused, nagu viktoriinis osalemine ja loomingukonkursist osavõtmine. Eelnevate projektide käigus on koostatud sadu digitaalseid projektipäevikuid, kus osalejad jagasid oma tegemisi ja õnnestumisi nii teksti, pildi kui ka videona.”

Räpina Aianduskoolis tegeleb projektiga terve meeskond, kuhu kuuluvad valdkonna õpetajad, aga ka näiteks kooli IT-spetsialist, projektijuht, õppesekretär, infospetsialist, õppemajandi töötajad. „Lisaks kaasame aianduskooli õpilasi, kes oma õppetöö käigus taimi ette kasvatavad, projektis osalejatele nõu ja õpetussõnu jagavad ning katset kaasa teevad,” seletab Uurman.