Noortaluniku eestvõttel kasvab Luigeveskil tõukari

Veisekasvatus on ühine ettevõtmine, kus pereliikmeil – Kerli, tema ema ja isa, vend Taavi ja vanaema – on välja kujunenud kindel tööjaotus.

Loomadele katusealuse ehitus jäi mullu vihmasele ajale ja kuna värskete loomapidajate jaoks oli vastuvõetamatu olukord, et veised on küll vihmavarjus, aga põlvini poris, künti varjualune maa traktoriga üles ja kaeti põhuga. „Minu südamemureks on jälgida, et loomadel oleks kõik korras,” ütleb vastne loomakasvataja.

Kurvad ja kuldaväärt õppetunnid

Noortaluniku esimesed eksimused ja katsumused on üle elatud. Tark õpib teiste pealt, püsib Kerlil meeles. See on viinud ta kokku paljude loomakasvatajatega. Tal on neile ikka tuhat küsimust. Ometi on kõige väärtuslikumad need õppetunnid, mis tuleb omal läbi teha, teab noortalunik.

Näiteks soovitus jagada neljahektariline karjamaa kaheks. Kerlile tundus, et loomad jäävad sellel maa-alal nälga. Ei jaganud maad pooleks. Aga ei jäänud nälga, hoopis tallasid kogu maa ära. Sel suvel ollakse targemad.

Ka esimene poegimine läks Luigeveskil aia taha. Poegivat lehma ehmatas traktori müra ja ta pages keset ööd metsa. Püüdes hiljem karja juurde tagasi jõuda, ei pidanud vasikas tema sünniteedes vastu ja heitis hinge. See oli masendav hommik. „Olen valanud päris palju pisaraid oma loomade pärast. Surnud vasikat vaadata on väga kurb. Kes ise loomi pole pidanud, vaatab seda teisiti. Loomakasvataja peab selliste asjadega arvestama. Saad teada, mis võib juhtuda, ja järgmisel korral on juba lihtsam,” kõneleb Kerli.

Teine poegimine käis kibekähku. Kerli oli parajasti ministeeriumis tähtsal arutelul, kui vend helistas ja teatas, et väike pullike teeb juba koplis iseseisvat ekskursiooni. Kolmanda vasika ilmaletuleku ajaks kutsus pere kohale poegimise abistaja. Pisike tudises pisut esimesel päeval, aga edasi toimetas juba kindlalt omal jalal.

Noortalunik Kerli nendib, et tähtis on tagala, need inimesed, kel on teadmised ja kogemused. Sõbranna Kaja Piirfeldt on Järvamaa Kutsehariduskeskuses loomakasvatuse õpetaja, noortalunike juht ja piimakarjakasvataja. Oidremaal elavad sõbrad tulid appi sööta varuma, et näidata, kuidas tehnika töötab. Väga suureks abiks olnud Pärnumaa Talupidajate Liidu juht Olavy Sülla, kes on oma valdkonna tipptegija. Taluliidu asendusteenistuse teenuses näeb Kerli kõige suuremat väärtust alustava ettevõtja jaoks. Ta toob näiteks vasikate esimese kõrvamärgistuse. „Me olime ikka hädas, et kuidas ja millise soone peale täpselt. Polnud kunagi elus sellega kokku puutunud.”

Maheda valu ja võlu

Luigeveski loomakasvatustalu järgib mahetootmise põhimõtteid. Atside perel on kindel kava karja kasvatada ja loomi kevadel juurde osta. Et tekiks tulu. Põhikari võiks olla 50–60 looma.