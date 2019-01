Aknalaual sirguvad maitsetaimed

Ka lasteaialaps saab hakkama kress-salatiga. Selleks pole isegi mulda vaja, piisab niiskest lapist, millele seemned puistata. Kasvupinnasena võib kasutada ka majapidamispaberit või vatti, tuleb vaid iga päev jälgida, et see mingil juhul läbi ei kuivaks. Dekoratiivse rohelise mätta saab, kui külvata kress-salati seemned hästi tihedalt üksteise kõrvale. Taimed tärkavad paari päevaga ja nädala-paari pärast võib juba kääridega saaki lõigata.

Rohelise sibula kasvatamiseks on mitu võimalust: sibulad võib pista mulda, madalasse vette või niiske kruusa sisse. Kui valite poest sibulad, millel juba rohelised otsad väljas, saate saaki heal juhul juba paari nädala pärast, muidu tuleb kauem oodata. Kui lõikate sibula pealt ära ühe sentimeetri paksuse osa, kiirendab see pealsete kasvu. Hea on paari nädala tagant uued sibulad kasvama panna, siis on teil pidevalt rohelisi pealseid saada.