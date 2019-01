Salutaguse pärmitehas töötab täistuuridel

Aktiivpärmi kohta täpsustab Valk, et arvamus, mille kohaselt pagaritoodetes kasutatav pärm tekitab puhitusi, ei vasta tõele, sest küpsetusprotsessi käigus pärm sureb ja sellest jääb järele ainult proteiin. „Pärm kergitab küpsetise ära ja enam seda ei eksisteeri. Kui kellelgi puhitab, tuleb põhjust mujalt otsida.” Zub lisab, et pärm, mis on kergitustöö ära teinud, annab küpsetistele hoopis lisaväärtuse, alles jäävad proteiinid ja B-rühma vitamiinid.

Tootevalik muutub

Uusi tooteid lisandub Salutaguse pärmitehase tootenimekirja pidevalt. „Segusid tuleb sageli juurde, käärituse poolel oli hiljuti paras proovikivi suure proteiinisisaldusega pärmi kääritamine, millest saab teha eritooteid. Viimane uudistoode oli glutadioonisisaldusega pärm, mis parandab taina venivust, lisaks pärsib glutadioon kantserogeene.”

Üha enam kasutavad pärmist saadud lisandeid veinitööstused. „Suurepärase veini saab ka viinamarjadest, mis pole kasvanud päikesepoolsel nõlval. Tegelikult kasutavad looduslikke lisandeid ka kõige kuulsamad ja tunnustatumad veinitootjad. Meie toodame veinitööstustele inaktiivse pärmi baasil toitainesegusid, mida lisatakse käärituse ajal, et veini pärm oleks kauem aktiivne. Mõned ained aitavad välja sadestada võõrkolloidaineid ja vein saab nii kirkama värvi ja parema läbipaistvuse. Valgele ja punasele veinile on erinevad segud, mis kõik valmivad biotehnoloogia baasil.”

Pärmi tootmisel on Zubi sõnutsi tähtis roll melassil ehk suhkru tootmisel suhkrupeedist või -roost üle jäänud siirupilaadsel vedelikul. „Meie ostame Leedu suhkrutehastelt suhkrupeedi melassi, mis muidu läheks utiliseerimisele. Mõningane hulk suhkruid on selles säilinud ja see on pärmiseentele suurepärane käärimiskeskkond. Pärast separeerimist läheb see aurustisse ja saame toote, mida nimetatakse vinassiks, mis on omakorda meie tootmise kõrvalprodukt. Vinassis on palju kaaliumi ja betaiini, esimest kuni 16 ja teist kuni 20 protsenti. Kõik on orgaanilise päritoluga ja sobib suurepäraselt põllule toitainete andmiseks, mulla viljakus paraneb. Eriti meelsasti kasutatakse seda mahepõllumajanduses loodusliku väetisena. Pärast seda, kui maaülikool tegi põllukatsed, on ka Eesti põllumehed vinassi hindama hakanud. Varem saatsime kõik Soome, nüüd jääb vähemalt kolmandik siia. Aastas tekib meil 4000 tonni vinassi.”

Lõputult kasvada ei saa

Salutaguse Pärmitehase majandusnäitajad on soliidsed. 2017. aastal oli käive 36,6 miljonit ja puhaskasum 2,1 miljonit eurot, 31. jaanuaril lõppeva majandusaasta kohta ütleb Valk, et käive ja kasum jäävad umbes samaks. Aastatega on kasvanud töötajate arv, 140 töötajast pooled on mehed ja pooled naised.

„Meie kontserni teistes tehastes töötavad peamiselt mehed, sest töö on raske ja tootmine käib ka öösel, aga meil on nii vaprad ja tugevad naised, et saavad hakkama. Palga üle pole meil põhjust nuriseda, keskmine töötasu on 1300 eurot kuus. Kaadri voolavus on väike, vaid seal, kus on palju füüsilist tööd, on liikumist rohkem,” on Valk rahul. 2017. aastal pärjati ettevõte Raplamaal tiitliga „Töötaja sõber”.

Valgu kinnitusel pole omanikud dividende võtnud, neid huvitab pigem reinvesteerimine. Zub lisab, et lähitulevikus mahu ja käibe kasv aeglustub, sest puhastusseadmete võimsus seab piirid. „Täiendava kasvu tarvis peaks puhastusseadmed veel paremaks tegema, väljavoolulimiidid on väga ranged. 2021. aastal jõustuvad uued normid, mille täitmise poole liigume. Puhasti on juba praegu sama võimsusega nagu 130 000 elanikuga linnal. Üle jääbki meie tootmises ainult vesi, mis läheb Keila jõkke või väljub auruna arvukatest korstnatest.”