Maal elamine vajab pealehakkamist

Kuigi linnukasvatusega toob naine perre arvestatava sissetuleku, polnud sellestki pealehakkamist täis 35aastasele naisele piisavalt. Ta leidis linnukasvatuse ja nelja lapsega pereelu kõrvalt veel aega õppida massaaži. „Tahtsin õppida massaaži, et osata seda teha elukaaslasele ja aidata ema.” Eelmisel suvel tuli naise teele AromaTouch massaaž, see on tehnika, mis töötab aroomi ja puudutuse põhimõttel.

Et teraapiaõlide oskuslik kasutamine parandab ja taastab psüühilist ja füüsilist tervist, tahab Merit sedagi oskust nüüd teistega jagada. Esimesed kliendid on väga rahul. Merit loodab, et Muraka talu imelisse õhkkonda tema käte alla massaažilauale leiab peagi tee rohkem inimesi. Ise ta kaheksa õli baasil aroomi ja puudutuse massaažist küll osa ei saa, kuid naudib teistele pakkumist. „Naudin seda, et klient valib mind massööriks. Olen selle eest väga tänulik ja näitan seda massaaži tehes välja. Kliendi tänu on minu hingepalsam, vajan seda kui toitu.”

Mitme lapse emana teab ta omast käest, kui vajalik on teinekord tulla ja võtta üks tund ainult iseenda jaoks. „AromaTouchi meetod aitab tasakaalustada ja stimuleerida närvisüsteemi. See hetk endale annab pärast palju rohkem ka teistele,” teab ta. Ta toonitab, et füüsilist ja emotsionaalset stressi vähendav ja kehafunktsioone toetav massaaž sobib kõigile.

Hoolimata kõigest, mis elu toob ja annab, on nende pere maale tulnud selleks, et jääda. Neil on kombeks kohaneda ja kohanduda. Ka maal olevate transpordivõimalustega, mis on hoopis teised, kui olid linnas, kus pere elas kümme aastat.

Nemad saavad hakkama ühe autoga. „Elukaaslane viib hommikul oma ettevõtluse toimetamistele sõites ka lapsed lasteaeda. Laupa koolis käivale koolilapsele käib koolibuss järele koduhoovi,” räägib naine. Buss tooks vanima poja koolist ka tagasi, kui seda oleks tarvis. Kuna poisil on iga päev Türi linnas trennid, läheb ta sinna otse koolist liinibussiga. Nii naaseb pereisa õhtul poole kuue paiku koju koos kõigi lastega. Pereema sõnutsi on maal elades kõik organiseeritav ja vaid suhtlemise küsimus. „Ka kohaliku omavalitsusega, Türil küll,” lisab ta.

Kartus avatud talude päeva ees

Eelmisel aastal osales pere avatud talude päeval. Esimest korda ja Sarve sõnutsi suure hirmuga. Seda suurem oli pärast rahulolu. „Olen tänulik kõigile 700 inimesele, kes Muraka talust sel päeval läbi astusid,” lausub ta. Hea asukoht Türi-Tallinna maantee ääres pani läbi astumiseks peatuma ka paljud võõrad. Mõnest on saanud püsikliendid. Naine on kindel, et sel aastal osalevad nad uuesti ja juba igasuguse hirmuta. Ka sõpradest meeskond kavandab juba puhkust selle järgi, millal on avatud talude päev.