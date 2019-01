Haridusmessil Intellektika tutvustatakse maamajanduserialasid

Et tutvustada maamajandusega seotud erialasid ja töökohti ning murda maal elamisega seotud eelarvamusi, lööb Maamess 8. veebruaril kaasa haridus- ja karjäärimessi Intellektika programmis. Põnevaid erialasid tutvustavad seal praktiliste tegevuste kaudu Eesti Maaülikool, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Luua Metsanduskool ning Järvamaa Kutsehariduskeskus. Maaelu ala eesmärk on tekitada noortes huvi valdkonnaga seotud erialade vastu ja selgitada nende ametite tulevikuväljavaateid.

Kahtlemata on Maamessil maaelu populariseerimisel suur roll. Maamess on ennekõike ärikülastajale suunatud üritus, kus tutvuda valdkonna uudistega. Samas on tegemist ühe Eesti põllumajanduse tähtsündmusega, kuhu valdkonnaspetsialistid tulevad terve perega. Messile tullakse koos kolleegidega, kooliõpilased ja tudengid tuuakse õppekäikudele, ka linnarahvas käib meeleldi uudistamas. Kindlasti on Maamessi väljapanekud läbi aastate olnud huvitavad vaadata ja andnud mõnelegi inspiratsiooni karjäärivalikuks.