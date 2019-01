Balti ühisprojekt aitab kohalikku toitu turustada

„Kuigi piirkond on suur ja igal riigil on oma eripärad, on probleemid enamasti sarnased ning neile saab ühiselt lahendusi otsida. Suur osa põllumajandustootjatest on väikeettevõtted, kellel napib ressursse, et oma tooteid toitlustusettevõtetele pakkuda, ja sageli keskendutakse pigem lõpptarbijatele müümisele. Piirkonna tootjatele valmistab muret ka toodete liiga väike maht, tarnekindluse puudumine ja logistikaga seotud suured kulud. Koostöös on lihtsam viia kohalikke tooteid senisest enam just äriklientideni.“