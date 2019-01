Poliitikud arutavad koos külavanematega maaelu sõlmküsimusi

"Riigikogus jääb järjest vähemaks neid inimesi, kes ise maal elavad ja seeläbi ka igapäevaelu maal tunnevad," kommenteeris Kodukandi külavanemate juhtrühma liige, Raka külavanem, endine põllumajandusminister ja nelja varasema parlamendikoosseisu liige Tiit Tammsaar, kes ise on põline maamees. "Seega mina soovitaksin küll valimistel eelistada oma küla või kodukandi kandidaate, sest nemad lähenevad maaelu probleemidele süvitsi."

Tammsaare sõnul võib mööda põhimaanteed maasturiga maale sõitvale linnainimesele avaneda küll idülliline pilt maaelust, kuid kõik mured ei pruugi alati olla arusaadavad. "Ei teata, kuidas EIT ellu jääb. Ehk siis e nagu elekter, i nagu internet ja t nagu teed," muigab ta. Pärast haldusreformi on Tammsaare sõnul maaelu suurimaks ohuks ääremaastumine. "Seda on mitmelt poolt kuulda, et vallavõimu kaugenemine teeb muret," vahendas Tammsaar.