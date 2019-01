Farmiloomade turvakodus on juba rohkem kui 300 asukat

Koerte ja kasside varjupaigad on Eestis levinud, farmiloomade omad aga mitte. Ranna Rantšo farmiloomade turvakodu alustas ametlikult mullu kevadel, kuid hättasattunud loomi aidati seal ka varem. Siin on kitsi, hobuseid, lambaid, jäneseid, linde ja teisi.

Ranna Rantšo perenaine Ande BaikovBaikov ütles, et sageli tuuakse loomad varjupaika siis, kui mõni väiketalu on sunnitud oma tegevuse lõpetama. See on tema sõnul ühtlasi märk maaelu hääbumisest.