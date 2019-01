Düsseldorfi paadimessil osaleb üheksa Eesti ettevõtet

Eesti väljapanekul osalevad üheksa ettevõtet. Uute toodetena esitlevad meie ettevõtted esmakordselt purjejahti Saare 38.2 ja mootorpaate Alunaut A10 RIB SAR ning LarsenB 920, teatas EAS.

"Meie väikelaevaehitus on Euroopa tihedas konkurentsis järjest kõrgemalt hinnatud ning Boot on kujunenud paljudele meie ettevõtjatele peamiseks müügikanaliks. Eelmine aasta müüsid kõik meie ühisstendil osalenud paaditootjad vähemalt ühe paadi ning leiti väärtuslikke kontakte ka edasiseks," rääkis EAS-i ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane, kelle sõnul on riiklik ühisstend paadimessil väljas viiendat korda.

"Tõstmaks Eesti kui tootjamaa tuntust ning edendamaks ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet on meie ühise tegevuse keskmes olnud alati turundus. Toodete ühine esitlemine tugevdab Eesti meretööstuse kuvandit – oleme uuenduslikud ja usaldusväärsed. Eesti meretööstuse toodangust eksporditakse umbes 80 protsenti, tähtsaimad sihtturud on Rootsi ja Saksamaa,“ rääkis Eesti Meretööstuse Liidu esindaja Maria Ruubas ja lisas, et sektori müügitulu maht on viimastel aastatel stabiilselt tõusnud 7-8 protsenti aastas.

Ujuvkaide ja -majade tootja Top Marine juhata Andry Prodel sõnul on ettevõte saanud Saksamaalt positiivset tagasisidet ja eriti suur huvi on ujuvmajade vastu. "Lähiaastatel plaanime arenguhüpet ujuvmajade ujukiteks mõeldud superpontoonide tootegrupis, seega on Saksamaa turg loogiliseks jätkuks meie ettevõtte arengule," rääkis Prodel.

Düsseldorfi paadimessile sõitis üheksa Eesti ettevõtet. FOTO: EAS

Messil neljandat korda osaleva Snow & Wakeboard Solutions OÜ juhatuse liikme Martin Lauritsa hinnangul on Boot Düsseldorf suurepärane võimalus oma brändi ja toodete tutvustamiseks maailma ühel suurimal veeteemalisel messil. "Järjepidevus on viinud selleni, et täna teatakse meie kvaliteetseid lahendusi üle kogu Euroopa," ütles Laurits.

Teisipäeval toimub messil kõrgetasemeline Eesti stendi vastuvõtt, kus võõrustajate hulgas on Eesti suursaadik Saksamaal, doktor Mart Laanemäe ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.