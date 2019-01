Maaülikool aitab riigil hinnata looduse hüvesid

Kui erinevad ökosüsteemiteenuste hindamise ja kaardistamise tegevused ulatuvad Eestis 2000. aastate algusesse, siis antud töö on esimene katse kaardistada valitud ökosüsteemide (metsad, sood, niidud, põllumajanduslikud ökosüsteemid) seisund ja nende teenused kogu riigis ehk saada vastus, kus, kui palju ja milliseid olulisi hüvesid Eesti loodus pakub ning kuidas see on seotud ökosüsteemide seisundiga.