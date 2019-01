Suurüritused täidavad vallakeskuse söögikohad

Kahevõistluse maailmakarikaetapp, murdmaasuusatamise maailmakarikaetapp. Rääkimata Eesti-sisestest ja teistest rahvusvahelistest spordivõistlustest sel talvel, samuti saunamaratonist ja muudest üritustest, mis toovad rahvahulgad linnakesse.

Kus on palju rahvast koos, seal tahetakse ka süüa. Talvepealinnas on neid kohti sellises koguses, et kümnest sõrmest jääb väheks.

„Ilmselgelt on kogu Otepää teenindussfäär üritustega seotud. Seda tüüpi väikeettevõtlus sõltub väga palju Otepääl üritustest. Ainult kohalikele elanikele nii suures mahus teenust ei müü,” ütleb ettevõtja Risto Kaar. Ta kolis Tallinnast Otepääle elama, investeeris oma säästud talvepealinnas mõnda aega kinni olnud Hermani pubisse ja avas selle mullu sügisel taas.

Suured üritused väga olulised

Kaar tõdeb, et näiteks jaanuari algul toimunud kahevõistluse MK-etapi ajal oli näha ja tunda, et tööd on varasemast rohkem. Nii ka teistel söögikohtadel. „See käib käsikäes: mida suurem võistlus, seda rohkem rahvast. Selgelt oli näha, kui saalis istub laudkond prantslasi, teine laudkond sakslasi ja kolmas leedukaid. Need on inimesed, kes muidu ehk siia ei satu,” lisab ettevõtja. Sel ajal läks tema sõnul tavalisest rohkem kaubaks ka kohalik õlu, Nuustaku Pruulikoja toodang. „Näiteks õllemüük mitmekordistus.”

Pubipidaja ütleb, et suurte ürituste aegu eraldi tööjõudu juurde ei palgata. „Kui me muidu oleme vahetuste kaupa tööl, siis hiljuti MK-etapi ajal olime kõigi jõududega väljas.” Talvehooaeg, kui ka veel lumi on maas, on üks paremaid aegu.

Ettevõtja leiab, et ei pea alati tingimata rahvusvaheline suurüritus olema, mis massid kokku toob. „Tartu maratonid ja saunamaraton toovad palju inimesi linna. Sellest võidavad kõik, samuti vald tervikuna,” sõnab Risto Kaar.

Ka Ugandi Resto ja Ugandi Kohviku üks omanikest Siim Kalda sõnab, et suuremad sündmused on Otepää jaoks väga tähtsad – nii maine mõttes kui ka majandusliku poole pealt. „Rahvusvahelised üritused on piirkonna turundamiseks kõige odavam variant. Julgen väita, et ilma nendeta Otepää piirkonnas turismisektorit eriti ei eksisteeriks,” pakub Kalda.

Ettevalmistused algavad varem

„Suursündmuste ajal on piirkonda külastavate inimeste hulk tavapärasest mitu korda suurem ning meie ülesanne on teenindada kõiki külalisi professionaalselt ja kvaliteetselt,” lisab Kalda. Tema sõnul on suurürituste tugiteenuste olemasolu (majutus, toitlustus, meelelahutus jne) korraldajate ja eelkõike turistide jaoks tervikliku külastuselamuse saamiseks väga vajalik. „Usun, et kõik Otepää ettevõtted pingutavad kõik ühiselt selle nimel.”

Ettevõtja selgitab, et iga suurürituse eel teevad nad alati ettevalmistusi. „Rahvusvaheline suursündmus algab meie jaoks alati ettevalmistuste mõttes juba mitu nädalat varem. Mitu kuud enne paneme paika personalivajaduse ja muu programmilise tegevuse. Meie pikaajaline kogemus võimaldab neil päevil tegutseda kõige efektiivsemal moel, eesmärgiga kõiki kliente võõrustada parimal tasemel,” räägib Kalda.

„Oleme juba aastaid tagasi loobunud formaadist, et kõik töötavad neil päevil puhkamata. Tõsi on see, et töökoormus on suurem ja toimetamas oleme tavapärasest märksa suurema koosseisuga, aga kõigile jääb ka puhkeaega – ikka selleks, et uued külalised jälle rõõmsalt vastu võtta.”