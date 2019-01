Alleks Ehitus: Meie ehitame koos elanikega

Svetlana ja Aleksander Nagornõi on ehitusega tegelenud juba aastast 1981 – esialgu Männikul asunud elamuehituskombinaadi tiiva all, kuni aastal 2005 oli olukord küps päris oma firma loomiseks. Võeti kaasa kaheksa tublit töölist ja alustati allhankega väikeste eramajade ehitamisel Arukülas. Esialgu elas pere Tallinnas, kuid peagi koliti oma objektidele lähemale. Praegu paikneb nende elamine ühes näidiskorteris, mida siis vajadusel klientidele näidatakse. Aknast avaneb vaade lumisele ehitusplatsile, kus käib järjekorras kolmanda 19 korteriga maja ehitus. Nõnda saavad omanikud tööl silma peal hoida, ehkki seda pole vajagi, sest nad usaldavad oma kauaaegseid töölisi täiesti.

Korterite remondilt mindi uusarenduse peale suuresti sellepärast, et töölistele pidev töö tagada, ja nüüd juba 14 aastat on see õnnestunud, nii et ära pole keegi jooksnud. Samas tagab püsikaader stabiilse kvaliteedi. Alltöövõttu kasutatakse väga harva, kui, siis ainult elektritöödel. Inimesi selles firmas hoitakse, mida näitab seegi, et rakendust on leidnud kaks töövõimetuspensionäri ja kui kellelgi tervis alt veab, võimaldatakse tal koju jääda, et ennast terveks ravida.

Ehkki kvaliteedis järeleandmisi ei tehta, on Alleks Ehituse hinnad suurte firmade omadest palju madalamad. Valminud korteri ruutmeetri hind on 1450 eurot olukorras, kus näiteks Tallinnas või siinsamas lähedal Jüris küsitakse üle kahe tuhande euro. Kõik ehitusel kasutatavad põranda-, lae- ja seinamaterjalid, sanitaartehnika, värvid ja sisekujundus valitakse välja koos tulevaste elanikega.

„Me ei tee nii, et ehitame korteri valmis ja müüme siis maha sellisena, nagu see on, vaid arutame kõik koos perega juba eelnevalt läbi ja teeme tihedat koostööd kogu ehituse aja,” räägib Svetlana Nagornõi perefirma meetodist, mis seni edu toonud. Nimelt on valmivad uusarendused juba ette maha müüdud ja kuna kõik on tehtud tellija soovi kohaselt, siis pole hilisemaid pretensioone ette tulnud.

Rahulikus rütmis

Mingit ehitusbuumi Nagornõid oma nahal praegu ei tunneta. „Meie ehitame siin väga rahulikult. Ka ehitajatega meil muret pole, sest kõik kaheksa väljaõppinud ehitajat, kelle elamuehituskombinaadist kaasa võtsime, tunnevad oma tööd ja teevad seda südamega,” lausub Aleksander. Vähem tähtis pole seegi, et nii tema kui abikaasa on samuti ehitajapaberitega inimesed, kes vajadusel ise tööle käed külge panevad. Kontoritöötajaid rohkem polegi ja see aitab kulusid kokku hoida.

Kui praegu töös olev maja valmis saab, alustatakse kohe uuega. Tööpõld on neljaks aastaks ette olemas ja muretsemiseks põhjust pole. „Nuriseb see, kes ise midagi teha ei viitsi. Meie ei nurise ja olema hakkama saanud,” kiidab Svetlana. Alleks Ehituse tööd on juba märgatud – aastal 2016 ja 2017 pärjati firmat Harjumaa parima väikeettevõtja tiitliga. Ettevõte on praegu kasumis ja esimeste majade püstitamiseks võetud pangalaenud nüüdseks tasutud.

Aleksander tunnistab, et abikaasa Svetlana on nii tema parem kui ka vasak käsi, ja kinnitab omalt poolt, et perefirmal läheb hästi. „Töötame rahulikus tempos, töö on pidevalt ees ja mingit närvitsemist pole,” lausub ta. Arukülas kohapeal selliseid konkurente, kes samuti maju ehitaksid, neil praegu ei ole, on vaid mõned väiksemad, kes korterites remonti teevad. Samas on Tallinn piisavalt lähedal, et sealtki vajadusel siiakanti ehitama tulla.