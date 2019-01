Tööõnnetusi põhjustab loomade ootamatu käitumine

Kolmandik raske kehavigastusega lõppenud juhtumitest on seotud loomakasvatusega. „Ehk siis looma ettearvamatu käitumine on toonud kaasa töötaja vigastused: lehm astub jalale või surub töötaja seina või muu piirde vahele ja tekitab nii vigastusi. Otseselt loomade rünnakuid siiski palju ei ole,” seletab Abel.

Teine suurem grupp õnnetusjuhtumeid toimub tavalise kõndimise käigus, kus töötaja libiseb, komistab ja kukub. „Seega rõhutame jätkuvalt, et liikumisteed peavad olema puhtad ja esemetest vabad,” ütleb Abel.

Tööinspektsiooni uuritud tööõnnetuste kohta on reeglina tuvastatud, et väljaõpe ja juhendamine on jäänud puudulikuks või pole töötaja kinni pidanud ohutusnõuetest.