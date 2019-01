Mida teeb muna hind?

Muna hind oli kogu Euroopas 2018. aastal kallis kuni aprilli lõpuni, siis hakkas odavnema, ka meil Eestis. „Praegu müüme mune 12–14 protsenti odavamalt kui eelmise aasta jaanuaris,” sõnab Sapožnin. „Kui nüüd jaanuaristatistikat hakatakse tegema, võib väga vabalt juhtuda, et munad on kõige suuremad kukkujad.”

Linnu talu on siiski viimastel kuudel pisut muna hinda tõstnud. „Teravili läks sügisel 50–60 protsenti kallimaks ja see mõjutab muna hinda. Teisiti lihtsalt ei saa,” ütleb Jarno Hermet.

Läinud keeruline suvi tõstis vilja hinda, see aga on kana põhiline sööt. Teraviljatoodangut oli kogu Euroopas vähem, see-eest oli kättesaadud vili kvaliteetne. Tavaliselt kogutakse toidu- ja pisut kehvema kvaliteediga söödateravilja, aga mullu oli enamik koristatust toiduvilja kvaliteediga. Nii ostetakse kanasöögiks tänavu kallimat toiduvilja.

„Jah, teravili on kallim, aga äriloogika ütleb, et kui poes lähevad hinnakäärid sissetuleva odava hinnaga munade suhtes liiga suureks, tuleb see vahe katta sisemise ressursi arvelt,” seletab Lõuna-Eesti Talumuna juht Tõnu Vetik. „Meie toodame ise sööda, see aitab hinda hoida.”