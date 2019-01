Miks poed nii palju välismaist muna müüvad?

„Neil on ületootmine,” kostab selle peale DAVA Foods Estonia juht Vladimir Sapožnin. „Siia tehakse dumpingut (kauba eksport alla omahinna või koduhinnast odavamalt – toim). Kui vaadata Balticovo mune, siis need on meil isegi kuni 35 protsenti odavamad kui Läti jaekaubanduses. Seal nad hoiavad hinnataset, aga ülejäägiga teevad dumpingut.”

Oluline on seegi, et siia eksportivad lõunanaabritest tootjad on meie mõistes väga-väga suured tegijad, mitu korda suuremad meie suurtootjatest. „See annab eelise, aga vahel, kui Lätis või Leedus on ületootmine, siis müüakse odavamalt siia, et kaubast lahti saada,” seletab Linnu Talu ärijuht Jarno Hermet. „Võib-olla on ka tööjõukulu tõttu seal odavam toota.”