Väiketraktor on soodne ja praktiline

Väike pöörderaadius ja hea ergonoomika muudavad töötamise lihtsaks ja traktori kvaliteet ei jää alla suuremate John Deere’i masinate tavapärasele kvaliteedile. Traktoris on lihtsus ja kasutusmugavus ühendatud suurele traktorile omaste funktsioonidega. JD 3038E on varustatud Twin Touchi pedaalide ja roolivõimendiga. Masinal on hüdrostaatiline käigukast ja nelikvedu. Traktori standardvarustusse kuulub tagumine rippsüsteem ja jõuvõtuvõll.

Mudeliga 3038E on kitsastes ja suletud kohtades lihtne manööverdada isegi siis, kui laadur on traktori külge kinnitatud. Just esilaadur lisab masinale funktsionaalsust ja avardab selle kasutusvõimalusi alates farmist lõpetades väiksemate kaeve- või planeerimistöödega.

Masinal on turbolaadimisega mootor, millel on efektiivsemaks kütusetarbimiseks kütuse otsepritse funktsioon ja mis käivitub madala temperatuuri korral paremini. Uuel 3038E-l on nüüd senisest hõlpsamini tõstetav kapott koos kahe standardvarustusse kuuluva gaasil töötava tõsteamortisaatoriga. Tuleb lihtsalt avada lukusti, et saada täielik juurdepääs mootoriruumile.

John Deere’i traktorite müügist moodustavad T2-klassi traktorid üpris suure osa. Kategooria T2, mille alusel traktorid registrisse kantakse, määratleb ratastraktoreid, mille suurim kiirus jääb alla 40 km/h, minimaalne rööbe on väiksem kui 1150 mm, tühimass on üle 600 kg ja kliirens ei ületa 600 mm. Kui ratastraktori raskuskeskme kõrgus (mõõdetuna maapinnast) jagatuna telgede minimaalsete rööpmete keskmisega on üle 0,90, ei tohi suurim valmistajakiirus ületada 30 km/h.

Sellised traktorid on endale peremehe leidnud hobitalunike, kommunaalettevõtete ja põllumajanduslike suurtootjate näol. Suurtootmistes siis enamjaolt abitraktorina. Kolmveerand traktoritest on müüdud koos esilaaduriga.

John Deere 3038E

• Maksimaalne võimsus 37,1 hj (27,7 kW) pööretel 2600 p/min (SAE J1995 võimsus nimipöörlemissagedusel)

• Nimivõimsus 36,6 hj (27,3 kW) pööretel 2600 p/min (ECE R-120 järgi)

• Käigukast kahe kiirusvahemikuga hüdrauliline, kahe pedaaliga automaatne

• Esilaaduri tõstevõime 615 kg (610 mm (24 tolli) tõstepunktidest tagapool)

• Maksimaalne lubatud haagise mass 2500 kg

• Mass 1053 kg

• Tagumine jõuvõtuvõll standardvarustuses

• Hind u 25 000 eurot (+ käibemaks)