Põllumehed peavad taasrajama üle 1000 ha püsirohumaid

Igal EL-i liikmesriigil on kohustus jälgida, et kõikidel tootjatel, kes taotlevad üldpindalatoetust, ei väheneks püsirohumaa all olev pind. Püsirohumaa osakaal riigis tervikuna ei tohi perioodil 2015–2020 väheneda üle 5 protsendi. 2018. aasta pindalatoetuste andmete alusel oli aga Eestis püsirohumaade suhtarv vähenenud üle 5 protsendi, mistõttu tuleb nendel taotlejatel, kes on oma püsirohumaid üles harinud, need etteantud pindala ulatuses taasrajada.