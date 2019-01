Jahimeeste selts ostab küttidelt koeratoidu tootmiseks põdranahku

Lillemäe lisas, et parim hind, mida selts saab suure täiskasvanud põdra naha eest maksta on 15 eurot.

Lillemäe sõnul üldiselt suurulukate nahku enam ei pargita, sest see töö on väga kallis.

EJS palub teatada kiiresti põdra- ja hirvenahkadest Andres Lillemäele, et saaks tellida õiges suuruses transpordi ja koostada selle liikumisgraafiku. "Kui see on juba paigas, siis need, kes hiljaks jäävad, ei saa nahku enam ära anda," teatas selts kodulehel.