Pöide AG plaanib Saaremaale 250 lehmaga laudakompleksi

Tuule grupi põllumajandusosakonna juhataja Kaido Kaasik ütles ajalehele Saarte Hääl, et praegu asuvad Pöide AG lüpsilehmad Muhus Hellamaa farmis, kuid see farm on ajale jalgu jäänud ega vasta enam tänapäevastele loomapidamisnõuetele. Farm rajatakse tootmismaale, mis üldplaneeringu järgi on mõeldud maamajanduse arendamiseks.