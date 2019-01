Jahimehed on sel jahihooajal küttinud Eestis 43 hunti

Pärnumaal on jahimehed neljapäevase seisuga küttinud 12 hunti, neist kaheksa limiidi ja neli eriola alusel, Järvamaal on aga on lastud limiidi kohaselt üheksa ja Raplamaal viis hunti. Harju- ja Tartumaal on kummaski maakonnas lastud limiidi kohaselt kolm hunti, samas Läänemaal on lastud üks hunt limiidi ja kaks eriloa alusel.