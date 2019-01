Eesti looduskaameraid jälgitakse üle maailma

RMK loodusblogi pidav Tiit Hunt räägib, et viis aastat käigus olnud looduskaameraid jälgitakse päris palju, menukamaid salvestisi on vaadatud tuhandeid kordi. Jälgijate seas on nii tavalised loodussõbrad kui ka ornitoloogid, terioloogid, ihtüoloogid ja muud spetsialistid üle maailma.

Viimase aja üks vaadatuimaid salvestisi oli näiteks Matsalus šaakalikaamera ette jäänud hunt, teda on vaadatud üle 15 600 korra.

Šaakal on väga ettevaatlik loom. FOTO: RMK

Levinud arvamuse kohaselt šaakalid ja hundid samas kohas ei ela – šaakalid pigem rannikul ja hundid paksus metsas. Eks see reeglina nii ongi ja Matsalus Saastna poolsaarel kaamera eest läbi jalutanud üksikud hundid on ilmselt rändamas ühest elupaigast teise ega ela seal püsivalt.

„Hunt ja šaakal kokku ei klapi, erinevalt näiteks rebasest, kes šaakaliga samas elupaigas üksteist sallivad,” seletab Hunt. „Šaakal rebast maha ei murra, küll aga on tõsiasi, et šaakali elukohast kaovad kährikud, need murrab šaakal maha.”

Nii polegi šaakalikaamera eest läbi käinud ükski kährik ja nende, varasematel aastatel seal kandis tavaliste loomade jälgigi ümbruskonnas enam ei märgata. Iseenesest pole halb, et võõrliik kährik kuskilt piirkonnast kaob. Matsalu kandis on mere ääres maas palju linnupesi, mida kährikud rüüstasid. Tõsi, kährikuid on ses suhtes asendamas nüüd šaakalid. „Eks aastatega näeme, kui palju šaakalid kährikutega võrreldes linnupesi rüüstavad. Kipun arvama, et pigem vähem,” kõneleb Hunt.

Rebane ja harakad šaakalikaameras. FOTO: RMK looduskaamera

Teist aastat töös oleva šaakalikaamera vahendusel võib üsna tihti mõne looma peale sattuda. Hundi hinnangul on selle asukoht parim võimalik, sest šaakalid käivad kaamera eest läbi peaaegu iga päev, ka valgel ajal, loomulikult hulgaliselt teisigi loomi.

Kaamerate abil saame rohkem teada loomade leviku ja käitumise kohta. On ju näiteks seesama šaakal pisut müstiline loom – ühest küljest räägitakse, et neid on Eestisse palju siginenud, aga näinud on neid vähesed. Hunt tõdebki, et šaakal on väga ettevaatlik ja rebasega võrreldes kohe väga kaval loom.

„Viimati, kui viisin neile sinna toidupalakesi, ei näinud ma ühtegi looma, aga šaakal oli viis minutit pärast minu lahkumist kaamera ees. Ju ta kuskil kadakapõõsas passis,” jutustab Hunt. „Ta peidab ennast ära ja jälgib sind võib-olla kümne meetri kauguselt.”

Kaameratel on peal liikumis- ja soojusandurid, mille märguande peale saab salvestuselt üles leida mõne looma külaskäigu. Olenevalt sellest, kui põnev salvestus on, pannakse RMK blogisse videod üles, ka Looduskalendrisse lisatakse need.

Suur kobras. FOTO: RMK looduskaamera

Looduskaamerad harivad inimesi päris palju ja neid jälgivad ka erialaspetsialistid. Näiteks hoiavad ornitoloogid silma peal rändlindusid jälgivatel kaameratel. „Eelmise aasta šaakalikaamerast tuli välja, et Metsküla kandis, kus pole kunagi varem nähtud punahirve, jalutas too kaamera eest läbi, ja sügisese rändekaamera eest Sassi poolsaarel jooksis taamal läbi šaakal,” toob välja Hunt.