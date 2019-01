Perefirma väärindab lõhet

Kui räägitakse, et kala jääb merest järjest vähemaks, siis Jürgen pole sellega nõus. „Lõhepüük eeldab mere tundmist. Siinkandis oli hea lõheaasta,” sõnab ta. Kui võrgud on meres, siis saab ka kala. Kui võrke sisse ei lase, pole ka kala ega põhjust nuriseda.

Jürgen on pahane hoopis hüljeste peale. „Nad on nahaalsed, valivad võrgust välja parimad palad, pistavad nahka ja lõhuvad võrke.”

Jürgen on kala püüdnud viis-kuus aastat. Ametlikult on ta kutseline kalur, aga püügikoormust arvestades siiski hobikalur. „Käärid kutselise ja hobikaluri vahel on suured,” sõnab ta. Kui olla kutseline, siis peab sellega tegelema sada protsenti.

Kalaõnn ei hüüa tulles

Jürgenit tabas suvel enne jaanipäeva erakordne saagiõnn. Tal jäi lõhe siinsamas Käsmu lahes kinni peenikesse siiavõrku, mida tavaliselt ei juhtu. See toimus ajal, kui lõhe rannas ei liigu. Kui Jürgen võrku merest välja sikutas, arvas ta, et see on kivi taha takerdunud, aga kaldal mõõtis kättesaadud lõhe pikkuseks 105 sentimeetrit ja kaaluks 15 kilo. Senini oli tema rekord 3,8kilone meriforell. Norrast on ta suuremaidki kalu kätte saanud, aga see ei lähe arvesse.

Eesti rekordist jäi tulemus siiski kaugele: 1938. aastal püüdis advokaat August Mölder Keila jõest spinninguga 37,75 kg kaaluva lõhe, mis on ametlikult Eesti rekord. Neli aastat varem Pirita jõest püütud 32kilone elukas on aga siiani 167 sentimeetriga Eesti pikim. Merest püütutest on teadaolevalt suurim 2000. aastal Paldiski lahest tabatud peaaegu 25kilone kala.

„10- kuni 15kilone lõhe on hea kvaliteediga. Seal on piisavalt rasva ja liha,” räägib Jürgen. Vabalt kasvav lõhe on loodusliku toidu peal ja püüab kogu toidu ise. Metsik lõhe on kaluri sõnul hulga kvaliteetsem kui kasvanduse oma. Kala saab ju vabaduses toituda just sellest, mis on talle kõige kohasem, ja ringi liikuda nii palju, kui süda lustib. Selline sportlik eluviis väljendub nii kala välimuses kui ka liha kvaliteedis.

„Kui üldiselt arvatakse, et loodusliku lõhe liha peab olema heledam kui kasvanduse kala, siis päris nii see pole,” ütleb Jürgen. Liha värv oleneb sellest, millest kala toitub ja kus elab. Eestis püütakse valdavalt kudelõhe, mis on kehvem, sest emane kala paneb kogu energia marja kasvatamisse. „Liha moondub, kaotab rasva,” kirjeldab Jürgen.

Värske kalaga tõtta koju

Kui kalaärist kala osta, tuleks sellega kiiresti koju tõtata. Poeletil hoitakse kala jää peal. „Nulli kuni pluss kahe kraadi juures säilib kõige paremini,” õpetab Jürgen. Kui on soe ilm, peaks kotti panema jääd, sest riknemine algab kohe, kui temperatuur tõuseb. Jürgen võtab kohe paadis kaladel kõhud lahti ja laseb vere välja. „Siig on eriti tundlik kala,” teab ta.

Peetri Lõheäri eristub teistest kalamüüjatest kvaliteetselt puhastatud kalafilee poolest.

Pooleteisekilosed lõhefileed on nende enim müüdud toode. Kvaliteetne fileerimine on Jürgeni sõnul pikaaegse õppimise tulemus. Professionaalsusele pannakse Peetri Lõheäris suurt rõhku. Filee kvaliteet sõltub paljudest teguritest: alates laua puhtusest, võimalikult vähestest lõigetest kuni kala tõstmiseni, et see viga ei saaks. Peetri Lõheäris töötab kaks fileerijat ning üks töötaja nokib pindluid ja teeb retsepti järgi ka muid tooteid. Kõik on puhas käsitöö.