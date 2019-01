Verikäkki peetakse uueks väetoiduks

Kes varem verikäkki söönud pole, võiks esimeseks kogemuseks kindla peale minna ja valida poeletilt Tallinna toidumessil FoodFest 2018 parimaks verikäkiks tunnustatud Atria Maks & Mooritsa verikäki koore ja sibulaga, varem on sama tiitli saanud näiteks Oskari kahe peki verikäkk. Eri tootjate verikäkivalik on suures toidupoes lai ja maitseid seinast seina.

Atria müügidirektor Meelis Laande seletab, et verivorsti ja -käki sisu pole ühesugune. Kui verivorsti põhikoostisosa on toiduveri, liha, maitseained ja odrakruup, siis verikäkil on kruupide asemel nisu- ja/või rukkijahu.