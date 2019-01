Jasmiinilõhn vähendab süütunnet

Küllap igaüks tunneb Eesti parkides laialt levinud ebajasmiini (Philadelphus coronarius), mis, nagu nimigi ütleb, on jasmiini kauge sugulane: ebajasmiin on kivirikuline ja päris jasmiin õlipuuliste esindaja.

Päris jasmiini lähem sugulane Eesti looduses on hoopis harilik saar, mis oma leviala põhjapiiril kannatab sageli külmakahjustuste all. Ligustrilaadsete seltsi teised perekonnad peale õlipuuliste on veel sirelid, ligustrid ja forsüütiad.

Jasmiinid on troopikas ja subtroopikas kasvavad igihaljad või heitlehised lehtpõõsad või puitunud liaanid, olles esindatud peaaegu 200 liigiga.

Kultuurina viljeletakse peamiselt suureõielist ehk tavalist (Jasminum grandiflorum), madalat (J. humile) ja toalillena kasvatamiseks sobivat valgeõielist jasmiini (J. sambac). Jasmiiniõisi on ajalooliselt hinnatud ennekõike piirkondades, kus need taimed kasvavad. Nii on hindudel levinud komme punuda suureõielise jasmiini õisi vanikutesse, et neid kinkida eriti lugupeetud külalistele. Indiast on pärit ka jasmiini poeetilised nimetused öökuninganna ja kuukiir. Juba iidsetest aegadest on Indias tava kasutada jasmiiniõisi ohvriannina.

Eri paikkondade legendide järgi sümboliseerivad jasmiiniõied rõõmu, õnne, viljakust, ilu, naiselikkust, emadust, pulmarituaalides ka igikestvat armastust. Huvitav on tõsiasi, et Indias on jasmiin otseselt mõrsjalill, Itaalias Toscanas kuulub jasmiin küll pruudikimbu sisse, aga toob uskumuse kohaselt õnne hoopis peigmehele.

Suureõieline jasmiin on Pakistani rahvuslill, selle taime oksi on kujutatud Pakistani vapil. Valgeõieline jasmiin on saanud rahvuslille staatuse Filipiinidel ja Indoneesias. Rahvuslikuks sümboliks peetakse jasmiini ka Tuneesias. Samuti on jasmiiniõied üks Süüria linna Damaskuse sümboleid.

Jasmiin toalillena

Toas kasvatamiseks sobivad lõhnav jasmiin (J. odoratissimum), hiina jasmiin ehk roosa jasmiin (J. polyanthum), talijasmiin ehk kollaseõieline jasmiin (J. nudiflorum), euroopa jasmiin (J. fruticans), beesi jasmiin (J. beesianum) ja tavaline jasmiin. Kõikide nimetatud liikide hooldamine on ühesugune.

Valgeõieline jasmiin pärineb troopilisest Aasiast. Lihtõielised valged õied on tugeva spetsiifilise lõhnaga, mis täidavad kogu väikese elamise. Sellepärast ei soovitata jasmiini magamistuppa, võib põhjustada peavalu ja allergiat. Õitseb maist septembrini. Õied tulevad lühikeste kõrvalvõrsete otsa, mis kasvavad igal aastal uuesti.

Valgeõielise jasmiini sortidest on levinumad suurte õitega hästi lõhnav ʻOrleans’, kahekordsete õitega ʻBelle of India’ ja väikesi miniatuurseid roose meenutav vähem aromaatne ʻGrand Duke of Tuscany’.

Toas kasvatamiseks vajab jasmiin aasta läbi palju valgust ja võrdlemisi vähe soojust. Sobivam temperatuur on 17–18 kraadi. Tähekujuline valge õis on aromaatne, paikneb üksikult või moodustab 2–12 kaupa kobaraid. Kõige kaunimad õied kingib jasmiin siis, kui kasvab suhteliselt väikeses potis korralikult väetatud turbamullas.

Põõsast tuleb lõigata tagasi varakevadel. Potis kasvatades vajab tuge. Sobilik kasvumuld tuleb segada mättamullast, lehemullast, kõdusõnnikust ja liivast vahekorras 2:1:1:1. Aktiivsel kasvuajal lisage kastmisveele täisväetist (2 g liitri kohta) ja andke verejahu. Talvel väetage ainult kunstliku valguse tingimustes.