Lepapuust sünnib omanäoline mööbel

Seda, mida nad soovivad, ei ole poes saada ja siis Udo nuputab, kuidas seda teha, või katsetab, milline lahendus on kõige parem. „On asju, mis on praktilised ja enamikule alati vajalikud. Näiteks toolid, lauad ja pingid. Mõnikord soovitakse toole, kus on seljatoed, vahel ilma seljatoeta olenevalt sellest, kus ja milleks neid kasutatakse, kas kodus või väljas või kohvikus,” räägib Udo.

„Võin seega öelda, et igal toolil ja laual on oma nägu. Üks näide on veidi kõrgem seljatoega tool, mis sai valmistatud seetõttu, et pererahval oli kodus keskmisest kõrgem laud, mille taga ei saanud tavamõõdus tooliga istuda.

Udo arvestab, et tema mööbel oleks kaalult ja mõõtmeilt selline, mida kannatab ühest kohast teise liigutada: välistingimustes hoitavaid aiatoole-laudu peab saama lume eest varju alla viia.

Põhiline puit, mida ta kasutab, on lepp, enamasti tuleb toormaterjal Viljandimaalt. „Lepp peab seisma vähemalt aasta, soovitatavalt isegi kaks-kolm, et saaks õige tooni ja struktuuri.”

Algusaastail kooris Udo ise leppa, aga hea toormaterjali saamiseks tuleb see koorida kohe pärast saagimist. „See võtab nii palju aega, lihtsam on valmis toormaterjal sisse osta. Peab lihtsalt spetsialiseeruma põhitegevusele – toodetele, mida müün internetis ja laadal,” ütleb ta. „Üks koht, kus minu tehtud mööbel kuulub sisustuse hulka, on Valgehobusemäe puhkekeskus.”

Puutööga puutus Udo kokku juba lapsena, kui endale ise kitarri tegi. Lepast mööbli valmistamist alustas Udo 1996. aastal, kui eelmine töö otsa sai. „Enne töötasin metsamajandis. Praegune töö tuli nii, et tegin prooviks endale mõne mööblitüki.” Udo sõnul tulevadki esemed nii, et peab muudkui proovima ja olema järjekindel.

„Ei saa läheneda vaid teadmistepõhiselt, vaid peab katsetades leidma sobiva lahenduse ja keskenduma sellele, mida soovid saavutada. Vaja on nii kunstnikuannet kui ka mehaanikuoskusi,” lisab ta. Muidugi tuleb näha tervikpilti, et mis ja kuidas kokku sobib, vaja on tasakaalukust, kannatlikkust, keskendumist ja eesmärgile pühendumist.

Enamik eelistab masstoodangut

Ehkki Udo puitmööblit ja tarbeesemeid pole võimalik poetoodanguga segamini ajada, näeb ta, et inimesed eelistavad masstoodangut. „Silmad lähevad neil küll särama, kui nad mu toole, laudu, riiuleid ja muud näevad. Vahel öeldakse – see kõik on muinasjutuliselt ilus, aga minu ajakohasesse koju ikka ei sobi. See näitab, et inimene tunnistab, et uus ja modernne, kus ta parasjagu elab, polegi nii ilus ja ideaalne, aga muutma seda ka ei kipu.