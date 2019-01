Põhk aitab söödapuudust leevendada

Kui lüpsilehmadele ei soovitata kaera enamasti anda, siis rohusööda puuduse korral on kaer suure kiusisalduse tõttu siiski sobiv teravili. „Looma, eeskätt vatsa tervise seisukohalt tuleks eelistada traditsioonilistele teraviljadele maisijahu, minimeerima peaks konserveeritud teravilja kasutamist. Omal kohal veiste söödaratsioonis on rohusööda vähesuse korral ka suhkrupeedi difusioonlõigud,” soovitab Kärt.

Ära eksperimenteeri

Sügisel toimus mitu loomakasvatajate kokkusaamist, et arutada, kuidas konkreetselt eeloleval talvel veiste söötmisel toimida. Pikki aastaid põllumajandusloomade söötmist uurinud ja maaülikoolis õpetanud Kärt soovitab võimalusel kasutada söödameistri teenust, et traditsioonilise sööda vähesuse tõttu mitte eksperimenteerida ja tagada loomadele õige koostisega segusööt.

Baltic Agro söödameistri teenuse tootejuhi Jarmo Randmaa sõnul tõid nad suurenenud nõudluse tõttu sügisel lisaks olemasolevale kolmele mobiilsele söödaveskile turule veel neljandagi. Need käivad loomakasvatajate juures kohapeal jahvatamas ning klient teab ja näeb, milliseid tooraineid ta oma loomadele ratsiooni paneb. „Nii on valmissööt alati värske ja kvaliteetne,” sõnab Randmaa.

Parduse talu perenaine Malõh on söödameistri teenuseid kasutanud juba aastaid ja tõdeb, et see tõepoolest lihtsustab põllumehe elu loomade söötmisel.

„Vanasti tegime sööta oma viljast ise, aga kui loomi tuli juurde, siis muutus see raskeks. Ise sööda valmistamine nõuab tööjõudu, masinad vajavad hooldust ja see on kõik nii raha- kui ka ajakulu,” selgitab Malõh. „Söödameistri teenuse puhul kasutame oma vilja – nisu ja otra ning paneme ratsiooni ise kokku, aga mobiilne veski teeb segu küüni all valmis ja puhub punkrisse – teenus võimaldab meil lausa kaht sorti sööta tellida.”