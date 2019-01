Türi lillelaada uus juht: Tean, mille üle võtsin

Kuid ühes oli Marrandi kindel – 1. veebruarist algab Türi lillelaada kauplejate kirjapanek. Ta teeb kõik selleks, et tänavu tuleks taas käsitöönäitus ja laadale sobilikud vahvad jõuproovid. „Ootan kogu korraldusega seotud melu põnevusega, sest laadad on ostlemise kõrval kujunemas meeleolukaks perepäevaks. Seda püüame Türil pakkuda täies mahus,” kinnitab ta.

Seltsil on praegu umbes 90 liiget, nende keskmine vanus on üsna kõrge. Ei vanust ega liikmeskonna suurust ei pea Marrandi kuigi määravaks. „Tähtsam on, et liikmeks olemine tähendab aktiivset seltsi tegevuses osalemist. Kui kõigile üritustele ei saa tulla, on see arusaadav, kuid üldkoosolekule peab iga liige tulema,” arvab ta.