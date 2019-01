Vaidlus karusloomakasvatuse keelustamise üle ei vaibu

Viljandimaal rebaseid kasvatava osaühingu Foximoor juhatuse liige Erko Roosma tõdeb, et kindlustunnet tal küll pole, aga lõpetamisele ka ei mõtle. „Väiketalunikuna on mul mitu tegevusala, aga kuna majanduslikus mõttes on tegu perspektiivika alaga, plaanin jätkata.”

Ei ole mustvalge teema

Andres Metsoja, Riigikogu keskkonnakomisjoni liige, rõhutab, et kuna Isamaa fraktsioon ei ole oma seisukohta selles küsimuses veel kujundanud, on järgnev tema isiklik arvamus. „Käisime keskkonnakomisjoniga hiljuti Karjaküla karusloomakasvatuses. Ikka on nüansse, mida saaks paremini teha, aga ma ei saa öelda, et loomi koheldaks seal hoolimatult. Nägin viisakaid olusid nagu igas teises normaalses loomafarmis.

Samas tuleb tunnistada, et ühiskond liigub selle poole, et kasvatamine ja ennekõike hukkamine on õigustatud vaid juhul, kui vajame looma toiduks. Me ju ei pea pidama loomi puuris, et oma keha nende nahaga katta. Aga kogu teema on selline, et igale küsimusele või väitele võib vastata vastuküsimuse või -väitega. Näiteks keskkonnasäästlikkuse seisukohast on karusloomakasvatus kindlasti vähem kahjulik kui tekstiilitööstus jne.

Lisaks teame ju, et kui Eestis keelustada, kolib see tegevus lihtsalt mujale ja seal on tingimused tõenäoliselt palju hullemad. Ja lõpuks on kogu majandustegevus loodusele kahjulik. Ma ei ole tänaseks endas lõpuni selgust saanud, kas karusloomakasvatus tuleks Eestis lõpetada või mitte. Aga seda ei saa kuidagi heaks kiita, et keelustamise toetajad saatsid Riigikogu liikmetele vana aasta lõpus iga päev paarsada elektronkirja, selline tegevus töötab oma eesmärgile vastu.”

Kasvatajate seisukohad

Väljavõtteid Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühingu vastusest keelustajate eelnõule:

• Farmides peetavad loomad on nagu teised koduloomad, keda on aretatud üle 200 aasta ning nad ei saa ilma inimese abita eksisteerida. Karusloomad ei ole metsloomad, nagu seletuskirjas väidetakse. Näiteks hõberebased on aretatud inimeste poolt. Karusloomakasvatus on meie kliimas ja majandusruumis sobilik ettevõtlusvorm, mis on üks vähestest põllumajandussektoris, kus Eestil on kliimast tulenev eelis.

• Karusloomakasvatust riik ei doteeri, valdkonda arendatakse üksnes omavahendite arvelt. Karusloomakasvatus annab tööd ja elatist umbes 200 perekonnale Eesti maapiirkonnas. Ligi 1000 Eesti inimest töötab Soome karusloomakasvandustes, meelsamini tegutseksid nad kodumaal.

• Karusloomakasvatajad täidavad kõiki seadusest tulenevaid väga karme norme ja reegleid, mis jõustusid 1. jaanuaril 2017.

• Karusloomade toodang läheb 98% ekspordiks ehk aitab suurendada Eesti eksporti 7–9 miljoni euro eest aastas. Karusloomade söötmiseks kasutatakse toiduainetööstuse jäätmeid, mille utiliseerimiseks kuluks palju muid ressursse (u 6000 tonni aastas). Karusnahatööstus on üks eeskujulikumaid näiteid ringmajandusest, kus jäätmeid peaaegu ei teki. Karusloomad ei saasta loodust, neist saadav toodang on väikese keskkonnamõjuga, erinevalt tekstiilitööstusest. Kunstkarusnaha tootmisest ei teki mikroplasti. Karusnahast tooted peavad vastu mitukümmend aastat ja neid on võimalik värskendada. Karusnahk laguneb looduses orgaaniliselt.