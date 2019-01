Toetuse saajatele antakse projektide teostamiseks lisaaega

"Viimased aastad on põllumajandussektorile olnud keerulised ja see on mõjutanud ka investeeringute elluviimist. Selleks, et toetuse saajad jõuaksid oma projektid ellu viia, pikendasime mitmes investeeringumeetmes investeeringute elluviimise tähtaega. Tänu muudatusele on toetuse saajatel võimalik kavandatud tegevused lõpetada ka siis, kui tegevuse elluviimise tähtaeg on saabunud, kuid kavandatud tegevused ei ole täielikult lõpetatud. Pikendame tähtaega, et toetuse saajad saaksid plaanitud tegevused lõpetada ja oma eesmärgid saavutada. Nii tagame ka toetusraha parema ja täielikuma ärakasutamise," sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.