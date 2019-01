Ornitoloogid: kevadine hanejaht ei lahenda põllumeeste probleeme

Keskkonnaministeerium avaldas aasta lõpus, et toetab rändel olevate hanede küttimistpõllumeestele tekitatud kahjustuste vältimiseks. Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitsekomisjon leiab jätkuvalt, et hanede küttimine kevadrändel on ebaeetiline ega lahenda probleemi, kirjutab Eesti Jahimeeste Seltsi koduleht.