Jägala lõhejõe taastajaid nörritab Jõelähtme valla tegevus

Uuringud on kinnitanud, et korraga ei ole võimalik ellu viia Natura kaitse eesmärke ning kasutada samal alal hüdroenergiat elektritootmiseks. Seega tuleb valida kas eelistada jõelõigul elektri tootmist, mis annab MTÜ teatel Eesti elektrienergia tootmismahust 0,05%, või eelistada lõhepopulatsiooni taastamist. Jägala jõgi võiks taastoota sama palju kui on Eesti praegune lõhe püügikvoot Soome lahes.

Jõelähtme vallavalitsus on oma ametlikus sõnavõttudes väitnud, et kohalike elanike soov on eelistada Linnamäe HEJ energiatootmist ja Linnamäe paisjärve püsimajäämist. Tegelikkuses on loodusele kahju tegeva elektrienergia tootmise ja paisjärve poolt väga väike kildkond inimesi.