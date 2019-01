Kaunis asalea vajab palju hoolt

Asalea päästis kõige halvemast tema poti leigesse vette uputamine ja siis natuke nõrgunud taime maja kõige jahedamasse tuppa kolimine. Nii ilusaks, nagu mu asalea algul oli, ta seal enam aga ei toibunudki.

Ei talu palavust ega kuiva õhku

Sellest kogemusest tulnuks muidugi õppida, et toataimede tahtmised on hoopis teistsugused kui meil ja uue taime soovid on vaja endale alati kohe teda saades selgeks teha. Paraku on imelist talvist ja varakevadist õitsejat asalead vist targem mitte tahta, kui talle pole pakkuda sobivaid elutingimusi. Tavaline keskküttega ruum on tema jaoks palav ja liiga kuiva õhuga, enamasti pole seal ka piisavalt valgust.

Ise pole ma endale ostnud ühtegi asalead, kuigi ahvatlevaid mitmevärvilisi, liht- ja täidisõielisi sorte tuleb üha juurde: valida on varjundirikaste valgete, roosade, punaste ja lillakate, laiguliste ja vöödiliste õite vahel. On rohkem või vähem säbrulise õieservaga sorte, valida võib ka hoopis tüvele kujundatud taime või poti, kus kasvab koos mitu mini-asalead.

Mõned asalea-kaunitarid olen aga saanud kingituseks ning nendega mässamine on kinnitanud mu usku, et see, kellel õnnestub asalea järgmiseks talveks uuesti õitsema saada, on kindlalt üle keskmise tubli (toalille)aednik. Tavaliselt jäävad nad meil ju ikka ühe hooaja taimedeks. Asaleale meele järgi olla püüdes olen näiteks isegi täitnud aprillis sügavkülmiku õuest viimasest hangest toodud lumega, et seda jätkuks natuke pikemalt talle kastmisveeks sulatada.

Asalea on nõudlikule toataimele väga hästi külge jäänud kaubanduslik ja rahvapärane hüüdnimi, nii räägime näiteks ka jõulutähest ega rõhuta alati, et tegelikult on selle taime õige nimi kaunis piimalill.

Enamik asaleasorte on aretusega saadud looduslikult Hiinas, Birmas, Taiwanis ja Jaapanis niisketel mäenõlvadel kuni 3 meetri kõrguse igihalja põõsana kasvavast Simsi rododendronist (Rhododendron simsii), mis jõudis Euroopasse 19. sajandi algul. Nimi pandi taimele Briti arsti ja botaaniku John Simsi auks.

Potiasaleade aretusega on palju tegeletud Jaapanis, USAs, Saksamaal, Hollandis ja Belgias. Potitaimena on meil mõnikord müügil olnud ka tömbilehise rododendroni (R. x obtusum) sorte.

Sobib ahiküte või talveaed

Asaleaga on lihtsam hakkama saada, kui teil on kodus ahiküte ja niiskem toaõhk või saate nõudlikule taimele pakkuda talveaias, verandal, kinni ehitatud rõdul vm ruumis valget ja jahedat kasvukohta. Keskpäevane päike pirtsutajale ka ei meeldi, nii et talle andke plats põhja- või idapoolsel aknalaual, kui selle alust ei küta muidugi soojaks radiaator.