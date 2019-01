Ärge korrake vanu vigu

Vale märgistus

PMA taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepp räägib, et mullu avastati turustuskohtades väiksemaid rikkumisi 50. Tavaliselt ei vastanud toote märgistus nõuetele: toote nimi oli ebakorrektne, puudusid kehtivad piktogrammid, ohu- ja hoiatuslaused või oli kulunorm vale.

Aktiivsel taimekasvatusajal tehti üle 500 taimekaitsevahendi kasutamise kontrolli, eksimusi tuvastati 40. Peamised rikkumised: veekaitsevööndis pritsimine, õitsvate taimede pritsimine, lubatust suurema tuulega pritsimine, taimekaitsevahendi kasutamine selleks mitte ettenähtud kultuuridel, taimekaitsetunnistuse puudumine.

Kui taimekaitsevahendit kasutatakse valesti, võib see ohustada keskkonda, inimeste ja loomade tervist. Mesilaste ja teiste kasulike putukate kaitsmiseks kehtib Eestis juba aastaid taimekaitsevahendi õhust pritsimise ja õitsvate taimede pritsimise keeld.

Kontrolli maaparandussüsteemi

PMA maaparanduse osakonna nõunik Heiki Pajur toob välja, et pahatihti ei tea maaomanik, et tema põldude ja heinamaade all on keeruline dreenisüsteem, mis ehitatud aastakümnete eest. Aga üksnes tänu liigvee ärajuhtimisele on nendel maadel säilinud viljeluspotentsiaal.

„Nagu kõik süsteemid, vajab ka maaparandussüsteem hooldust. Seda küll vähem kui samas väärtuses sõiduauto, aga olulised sõlmed võiks maaomanik kord nelja-viie aasta jooksul üle vaadata,” soovitab Pajur. „Põllumajandusamet on mures, et riigi poolt tehtud maaparandussüsteemide ühiseesvoolude korrashoid mõjub maatulundusmaa seisundile vähe, kui maaomanik oma kalliste süsteemide hooldamisele tähelepanu ei pööra.”

Maaparandussüsteemide riketest 86 protsenti on põhjustatud kaevude ja suudmete hooldamata jätmisest. „Samas on nende hooldamine lihtne ja jõukohane igale maamehele,” ütleb Pajur.

Pole sõnnikuhoidlat

Keskkonnainspektsiooni (KKI) keskkonnakaitseosakonna peainspektor Pavel Ojava räägib, et loomapidajatel on probleeme sõnniku ja virtsa käitlemisega. Põllumajanduses avastatud rikkumiste üldarvust moodustavad sõnnikuhoidla puudumine, selle ebapiisav maht ja sõnniku aunastamisega seotud puudused suurema osa rikkumistest.

„Paaril viimasel aastal on rikkumisi avastatud vähem suurtootjate juures ja skaala on nihkunud väiksema loomade arvuga tootjate suunas,” ütleb Ojava. „Silma jääb, et sagedamini on rikkujad eakamad inimesed, kellel pole olukorra parandamiseks raha.”

Paraku valikuvõimalust ei ole, rikkujate suhtes alustatakse menetlust ja lisaks trahvile jäävad nad ilma põllumajandustoetustest kas osaliselt või kogu ulatuses.

Üleväetamine kogub tuure

Veel toob Ojava välja, et tootjad peavad kinni pidama väetamisnormidest. KKI on tihendanud kontrolli ja kuigi väetiste liigkasutamine ei ole väga ulatuslik, see siiski kasvab.

Tihtipeale ei arvestata väetades kasvatatava kultuuri vajadusi ja väetatakse üle. Kuna hajureostuse üks põhjus on väetiste liigkasutamine, pöörab KKI tulevikus sellele rohkem tähelepanu.

Põllumajandustootjad peavad arvestama väetiste, ka sõnniku ja virtsa laotamise ajaliste piirangutega. „Kahjuks näitab kontroll, et väetiste laotamisega seotud rikkumiste arv ei vähene,” tõdeb Ojava. „Et talvel mitte jänni jääda, tuleb sõnnikuhoidlad tühjendada õigel ajal.”

Keskendutakse ennetamisele

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektor Indrek Halliste ütleb, et mullu oli neil luubi all ennetustöö, näiteks ebaseaduslikud toidulisandid. Avastati suur toiduvõltsimine, kus veisehakklihast tuvastati kanaliha.