Generaator hoiab farmi käigus, kui torm elektri viib

Eriti kriitiline on elektri pidev olemasolu loomakasvatuses, iseäranis piimakarjakasvatuses, kus lüpsiaja saabumisega pole võimalik tingida. Levinuim lahendus pideva elektrivarustuse tagamiseks on diiselgeneraatori paigaldamine. Tänapäeval on need täisautomaatsed, lülitudes tööle kohe, kui elekter kaob. Generaatorit ei asenda päriselt ka päikesepatareid või tuulemootorid, sest eales ei tea, kas akud on piisavalt laetud, kui lisaelektrit vaja läheb. Üsna keeruline on leida piimatootjat, kel n-ö abielektrit kordagi vaja pole läinud.