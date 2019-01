Juba teine kool saatis kombainerid virtuaalpõllule

Kooli põllumajanduse valdkonna juhtõpetaja Aive Kupp põhjendab sellise õppevahendi vajalikkust mitmel moel. „Viljakoristuse hooaeg on suhteliselt lühike ja ettevõtetes saavad kombainirooli ennekõike ikka kogenud mehed,” selgitab ta. „Et ka meie õpilased saaksid kombainijuhtimise esmase kogemuse, sai muretsetud simulaator.”

Nagu suur arvutimäng

Digitaalne õppevahend – simulaator jõudis kutsehariduskeskusesse alles novembris, Euroopa Liidu projektiraha toel.

Järvamaa Kutsehariduskeskuses saavad simulaatorit moel või teisel kasutada põllumajandustöötaja ja -tootja eriala õpilased.

Vajadusel on masin abiks eksamil ehk lisaks arvuti poolt juhendamisele on olemas testülesanded. Neid on vähemalt kümmekonna õppetunni jagu.

Enne teistele õpetamist teeb virtuaalpõllul tegutsemise endale selgeks kutsehariduskeskuse juhendaja Felix Lavrentjev. Seega on loogiline, miks just tema on demomees.

Eriline arvutimängur Felix enda sõnul ei ole, kuid päris kombainiga on ta see-eest tööd teinud kolm hooaega. Nii koolis kui ka põllumajandusettevõttes. „Simulaator on peaaegu nagu päris: kõik nupud ja juhthoob on nagu tänapäevases masinas. Ainuke puudus ongi ekraanidelt nähtav pilt, see ikka päris reaalne ei ole,” vahendab ta muljeid.

Võhiku jaoks sarnaneb teraviljakombaini simulaator arvutimänguri unelmate mängukohaga: kõrge John Deere’i kirjadega platvorm, kuhu on kinnitatud mugav tool, selle ees rool ja neli suurt ekraani. Ei puudu ka mõned pisemad monitorid (üks on digitaalne armatuur, millelt jälgitakse kombaini töörežiimi põhiandmeid, teine on juhtmonitor, millelt valida ees ootavaks tööülesandeks sobivad programmid, seadistada masinat jms), juhtkang ja parema käe all kümned nupud. On isegi pedaalid.

Tehnikat tuleb tunda

Järvamaa Kutsehariduskeskuse tehnika ja taimekasvatuse tootmisjuht, kutseõpetaja Marek Kõbu nendib, et kõrvalt vaadates meenutas simulaator tallegi esmalt suurt arvutimängu. „Kui aga ise pinki istusin ja masinaga sõita proovisin, siis oli tekkinud tunne päris reaalne,” ütleb ta.

„Võimsad tänapäeva kombainid maksavad 300 000 euro ringis, kogenematul juhil võib nendega sõitma õppimine, kui põllul poste või kivisid vältida ei suuda, päris kulukaks kujuneda.”

Tänapäevase põllumajandustehnika käsitlemine nõuab oskusi. Vaid roppuste ja suure haamriga probleemide lahendamise aeg on ammu läbi. Ka Marek Kõbu tõdeb, et pelgalt paari lihtsa liigutuse abil enam hakkama ei saa. „Peab oskama kasutada juhtpulti, millega tegelikult toimubki kogu kombaini juhtimine. Kõik reguleerimised, seadistused kombaini maksimaalse tõhususe saavutamiseks on võimalik teha kabiinist. Selleks tuleb tunda masina ajuks olevat arvutit,” arutleb ta.

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli õppetalu juhataja Riho Kala kinnitab, et simulaatori kui õppevahendi juhtimissüsteem on identne päris masinatega. Selle esmane kasu seisneb esmajoones varem kombainidega mitte kokku puutunud õpilase hirmude mahavõtmises.